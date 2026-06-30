Сбер: жители Ставрополья сберегли от мошенников более 120 млн рублей

С начала 2026 года в Ставропольском крае пресекли противоправные действия мошенников в отношении 160 семей региона, сохранив их совокупные сбережения на сумму свыше 120 млн рублей, подсчитали аналитики Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

Согласно статистике Сбера, наиболее часто сотрудники банка обнаруживают, что ставропольцы стали жертвами мошенников, когда те пытаются обналичить или перевести значительные суммы. В таких ситуациях операции блокируются с помощью антифрод-систем как подозрительные. После взаимодействия с представителями банка у каждого третьего клиента, в среднем, подтверждается факт воздействия злоумышленников.

В Ставропольском крае среди самых распространенных способов мошенничества выделяются различные схемы, в которых злоумышленники маскируются под сотрудников управляющих компаний и жилищно-коммунальных служб. Они предлагают замену домофонов, счетчиков и оплату счетов. Часто мошенники выдают себя за представителей силовых структур, утверждая, что могут «помочь» избежать проблем с законом или финансовых потерь. Они также активно используют фейковые аккаунты операторов сотовой связи, а также выдают себя за родственников или коллег жертв.

Кроме того, распространены схемы, связанные с получением заказов и посылок, оформлением социальных выплат и дорогостоящих медицинских услуг, а также участием в конкурсах и розыгрышах призов и подарков. В службе безопасности Сбера подчеркнули, что в 2026 году наблюдается рост использования объявлений о продаже недвижимости или автомобилей по очень низким ценам, которые служат приманкой для жертв мошенников.

«Чаще всего злоумышленники хотят узнать код из СМС, убедить вас перевести деньги на так называемые «безопасные» счета или установить вредоносное программное обеспечение на телефон или компьютер. Главное правило здесь простое: если с незнакомого адреса или номера, в том числе и под именем ведущего себя нетипично родственника или коллеги вас торопят передать какие-то данные, возьмите паузу: положите трубку и не переходите по ссылкам. Обсудите это лично с родными и близкими людьми, коллегами или придите за советом в ближайшее отделение банка»,— рассказал Роман Чеканов, Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка.