Сбер и ГигаЧат Бизнес рассказали, как и чем может помочь ИИ предпринимателям Северного Кавказа

Сегодня комплексные цифровые решения на базе искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей стремительно интегрируются в деловую среду. Уже сейчас некоторые предприниматели Северного Кавказа решают бизнес-задачи с помощью виртуальных ассистентов. Хоть процесс внедрения ИИ в бизнес-среду происходит активно, всё же это молодая технология. Сбер и ГигаЧат Бизнес рассказали бизнесменам Северного Кавказа, какие задачи помогает решить ИИ, какие существуют нестандартные способы его применения в бизнесе и в каких случаях по-прежнему незаменимы компетенции и опыт человека, а не алгоритмы.

Фото: сгенерировано ИИ-помощником Сбера ГигаЧат Бизнес

Какие задачи может решить ИИ для бизнеса

Оптимизация рутинных процессов. Анализируя большой объём данных, ИИ способен взять на себя обработку стандартных клиентских запросов, формирование отчётов и справок, а также подготовку типовых коммерческих предложений. Это освобождает время сотрудников и позволяет уделить внимание более сложным и творческим задачам.

Анализируя большой объём данных, ИИ способен взять на себя обработку стандартных клиентских запросов, формирование отчётов и справок, а также подготовку типовых коммерческих предложений. Это освобождает время сотрудников и позволяет уделить внимание более сложным и творческим задачам. Клиентская поддержка в режиме 24/7. Интеграция ИИ в службу поддержки обеспечивает мгновенные ответы на часто задаваемые вопросы, облегчает навигацию по ассортименту и круглосуточно систематизирует обратную связь.

Интеграция ИИ в службу поддержки обеспечивает мгновенные ответы на часто задаваемые вопросы, облегчает навигацию по ассортименту и круглосуточно систематизирует обратную связь. Создание продающего и информационного контента, подготовка креативов и визуальных материалов. С помощью ИИ предприниматели могут создавать продающие тексты для веб-сайтов, соц. сетей и рекламных компаний, а также дорабатывать новые идеи для продуктов и акций.

Нестандартные способы применения ИИ

Хоть ИИ зачастую используют для автоматизации рутинных процессов, его потенциал гораздо шире — он может стать полноценным бизнес-ассистентом для руководителя, команды или целой компании:

Личный помощник. ИИ может вести календарь встреч, напоминать о важных событиях, готовить сводки по итогам переговоров с клиентами и фиксировать их в протокол, а также вести историю протоколов для отслеживания динамики.

ИИ может вести календарь встреч, напоминать о важных событиях, готовить сводки по итогам переговоров с клиентами и фиксировать их в протокол, а также вести историю протоколов для отслеживания динамики. Корпоративный портал знаний. ИИ может стать единой базой данных о компании, где новичок или опытный сотрудник сможет найти ответы на вопросы о работе, внутренних регламентах, а также проходить различные обучающие модули.

ИИ может стать единой базой данных о компании, где новичок или опытный сотрудник сможет найти ответы на вопросы о работе, внутренних регламентах, а также проходить различные обучающие модули. Генерация идей для развития бизнеса. Несмотря на то, что ИИ в своих ответах опирается на ранее полученные знания, порой, выводы, сделанные ИИ по имеющимся данным, могут дать толчок к новым идеям. По данным ГигаЧат Бизнес, иногда предприниматели в рамках мозгового штурма обращаются к нейросетям для анализа своих идей, либо просят провести «мозговой штурм», чтобы сгенерировать более конкретные предложения по новым продуктам, маркетинговым стратегиям и другим задачам, которые в последующем будут «запакованы» в действующий продукт.

ИИ подходит для всех задач?

Искусственный интеллект — эффективный инструмент, но не универсальное решение. Он отлично справляется с решением рутинных задач, позволяя бизнесу направить усилия на ключевые аспекты. Однако в сферах, где необходимы эмпатия и личное участие (например, сложные переговоры, формирование корпоративной культуры, принятие этических решений и т.д.), решающую роль играют человеческий опыт, компетенция и интуиция.

Руслан Мизаев, Управляющий Чеченским отделением Сбербанка: «Сегодня мы наблюдаем развитие тенденции использования ИИ-помощников в бизнесе как в Чеченской Республике, так и в других регионах Северного Кавказа. ИИ уже становится полноценным цифровым ассистентом для предпринимателя: он помогает оптимизировать работу, создавать новые продукты и решать задачи различного уровня. При этом стратегические решения всегда должны оставаться за человеком, ведь будущее предпринимательства — в синергии знаний, опыта человека и цифровых технологий».