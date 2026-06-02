Жители Краснодара назвали желаемую сумму детских накоплений

Почти треть (29%) краснодарцев копит на будущее детей. Желаемая сумма сбережений на эту цель составила 3,9 млн рублей, выяснили партнеры СберИнвестиций — СберНПФ и СберСтрахование жизни — накануне ПМЭФ.

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Краснодарские родители стремятся обеспечить детям здоровье (84%), достойное воспитание (79%) и хорошее образование (77%). Список приоритетов продолжают собственное жилье (49%), возможность найти хорошую работу (30%), стартовый капитал и финансовая грамотность (по 9%).

Татьяна Чакалова, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка: «Краснодарцы ставят амбициозную цель: накопить детям 3,9 млн рублей. Эти средства пойдут прежде всего на оплату высшего и среднего образования или покупку жилья. Формировать такие сбережения краснодарские родители могут, допустим, с программой долгосрочных сбережений (ПДС) или полисами накопительного страхования жизни. Оба способа предусматривают налоговые льготы, а в ПДС дополнительно есть господдержка на личные взносы».

Россияне 31–40 лет и 18–30 лет активнее других формируют сбережения на детей: в 39 и 35% случаев соответственно. Женщины откладывают на эту цель чаще: 32% против 24% среди мужчин.

Исследование проводилось в мае 2026 года в 37 городах с населением свыше 500 тысяч человек по репрезентативной выборке.