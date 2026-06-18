Три кубанских города вошли в число городов, где подешевело готовое жилье — исследование Домклик

Эксперты Домклик проанализировали цены на готовые квартиры в российских городах за первые 5 месяцев 2026 года, используя данные об ипотечных сделках Сбера. Сильнее всего квадратный метр подешевел в Архангельске — на 11,9%, Благовещенске — на 9,6% и в Сочи — на 6,9%.

Города — лидеры по снижению цен на вторичном рынке в 2026 году

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Больше всего с начала 2026 года вторичная недвижимость упала в стоимости в Архангельске. Там цена за квадратный метр опустилась сразу на 11,9% — со 106,5 тыс. рублей в январе до 93,8 тыс. рублей в мае.

Следом идет Благовещенск, где готовое жилье потеряло в цене 9,6%, опустившись с 178,6 тыс. рублей до 161,4 тыс. рублей.

Татьяна Чакалова, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка: «Тройку лидеров по снижению цен замыкает Сочи: с начала года квадратный метр подешевел здесь на 6,9% — с 253,4 тыс. до 236 тыс. рублей. Следом идет Новороссийск, где показатель уменьшился на 3,8%, до 134,6 тыс. рублей. Что касается Краснодара, то в городе-миллионнике падение оказалось более сдержанным: минус 1,5% с января, и сейчас вторичное жилье стоит в среднем 114,6 тыс. рублей за "квадрат"».

Фото: создано ИИ-помощником Сбера ГигаЧат Бизнес

На четвертом месте оказалась столица Ставропольского края, где снижение стоимости составило 4,6%. Снижение затронуло и два города-миллионника. Так, в Новосибирске цена упала на 1,8% — с 114,4 тыс. рублей до 112,4 тыс. рублей, а в Краснодаре на 1,4% — с 116,1 тыс. рублей до 114,6 тыс. рублей.

Менее всего цены на вторичное жилье снизились в Смоленске и Улан-Удэ. Там квадратный метр подешевел на 1 и 0,7% соответственно.