Одной из главных тем встречи станет сотрудничество государств в Афганистане. Владимир Путин намерен рассказать таджикистанскому коллеге об итогах недавней рабочей поездки вице-премьера Алексея Оверчука в Кабул. Кроме того, главы двух государств обсудят сотрудничество в области безопасности, торгово-экономические связи и крупные совместные проекты.