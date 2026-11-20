Путин встретился с президентом Таджикистана Рахмоном
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в его резиденции в Душанбе. Владимир Путин находится с рабочим визитом в стране.
Одной из главных тем встречи станет сотрудничество государств в Афганистане. Владимир Путин намерен рассказать таджикистанскому коллеге об итогах недавней рабочей поездки вице-премьера Алексея Оверчука в Кабул. Кроме того, главы двух государств обсудят сотрудничество в области безопасности, торгово-экономические связи и крупные совместные проекты.
Накануне Владимир Путин завершил визит в Китай на саммит АТЭС. Там он встречался с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров они подписали совместную декларацию о мире.