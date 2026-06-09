Сбер: рефинансирование кредитов в Ставропольском крае выросло в 10 раз

Жители Ставропольского края в январе-апреле 2025 года стали почти в 10 раз чаще обращаться за рефинансированием кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики Сбера.

Фото: ГигаЧат от Сбера

По статистическим данным Ставропольского отделения Сбера, за четыре месяца 2024 года общая сумма потребительских кредитов, направленных клиентами на погашение предыдущих обязательств, составляла 211 млн рублей. В 2025 году этот показатель достиг 2,3 млрд рублей, увеличившись в 11 раз.

По мнению аналитиков Сбера, динамика обусловлена изменением финансового поведения заемщиков. Средний размер кредита, оформляемого для погашения предыдущих обязательств, вырос на 14,5%. Это свидетельствует о тенденции к консолидации долга: потребители все чаще объединяют не два-три, а большее количество кредитов и займов с целью снижения совокупной ежемесячной долговой нагрузки и оптимизации

Роман Чеканов, Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка

Фото: Антон Курашенко

«Мы видим, что финансовая грамотность жителей региона растет. Рефинансирование перестало быть инструментом для решения локальных задач и превратилось в эффективный способ комплексного управления личным бюджетом», – отметил Роман Чеканов, Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка.