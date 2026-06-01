Порядка 1 тысячи спортсменов объединил «СберПрайм Зеленый Марафон» в Сириусе

30 мая благотворительный спортивный праздник в Сириусе посетили порядка 1 тысячи жителей и гостей Краснодарского края.

Забег «СберПрайм Зеленый Марафон» традиционно проводится в стране уже 13-й раз, а в Сириусе — четвертый год. В этом году встретить лето на празднике спорта пришли сотни участников.

Взрослые и подростки в возрасте от 14 до 17 лет участвовали в забеге на 4,2 км — эта дистанция стала самой популярной среди атлетов (более 700 участников). Дети от 7 до 13 лет пробежали 500 и 800 м (на выбор). Также для взрослых была предложена относительная молодая дисциплина, но не менее динамичная — северная (скандинавская) ходьба на 2,1 км, в которой приняли участие порядка 50 человек. Помимо забегов для участников и гостей проводились спортивно-развлекательные, социальные и экоактивности: мастер-классы, кастом футболок, выступление музыкальных и танцевальных коллективов и многое другое. А на церемонии награждения победителям вручили памятные медали и подарки.

Владимир Ересько, управляющий Центральным отделением Сбербанка г. Сочи: «"Зелёный Марафон" — настоящий праздник и добрая традиция, объединяющая людей всех возрастов — от самых юных участников до взрослых опытных спортсменов. Сегодня на дистанции в Сириусе вышли более 1000 участников, среди которых люди всех возрастов. Хочу отметить, что больше всего спортсменов было среди женщин (свыше 60%).

"Зеленый Марафон" — не только спортивный семейный праздник, но и благотворительный. Мы проводим его совместно с фондом Сбербанка "Вклад в будущее". В этом году Сберу 185 лет, и мы объединяем людей через общий ритм добра и движения: за каждый километр, который пробежали участники на "СберПрайм Зеленом марафоне", Сбер направляет 185 рублей на спасение жизней детей. Все собранные средства будут направлены через благотворительный фонд "Вклад в будущее" на лечение детей в критической жизненной ситуации, а также медицинским учреждениям и центрам на приобретение оборудования и лекарств в медучреждения для спасения жизни детей. Помощь будет направлена во все регионы России, включая новые территории. В этом году Сбер совместно с благотворительным фондом "Вклад в будущее" собрали 250 млн рублей. Бег сквозь время — то, что нас объединяет».

В целом по стране в этом году соревнования объединили более 290 тыс. участников в 59 городах России от Владивостока до Калининграда, а также Беларусь (г. Витебск) и Китай (г. Хэйхэ). По итогам «СберПрайм Зеленого Марафона» на благотворительные проекты будет направлено более 250 млн рублей. Из них 185 млн рублей Сбер перечислит на лечение маленьких пациентов с тяжелыми диагнозами. Еще более 65 млн рублей, собранных в рамках традиционной благотворительной акции на платформе СберВместе, пойдут на поддержку ребят с особенностями развития и опытом сиротства.