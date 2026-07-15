СберСтрахование: кубанская семья получила 5 млн рублей в рамках накопительного страхования жизни

По данным компанией «СберСтрахование жизни» объем страховых возмещений по итогам января–июня 2026 года составил 14,4 млрд рублей. Как следует из аналитических данных организации, за указанный период страховую поддержку получили 58 тыс. граждан. Таким образом, показатель превысил результаты аналогичного периода прошлого года на 12,8%.

Фото: создано ИИ-помощником Сбера ГигаЧат Бизнес

Полученные средства помогли жителям разных регионов России справиться с долговой нагрузкой в непростых жизненных ситуациях: погасить ипотеку и потребительские займы, а также поддержать привычный уровень благосостояния семьи после проблем со здоровьем, травм, установления инвалидности или смерти кормильца.

В региональном разрезе наибольший объем компенсаций за первые шесть месяцев был распределен между Москвой (1,5 млрд рублей), Московской областью (902 млн рублей), Санкт-Петербургом (652 млн рублей), Республикой Башкортостан (580 млн рублей) и Ростовской областью (516 млн рублей).

«Высокая востребованность страхования жизни в Краснодарском крае во многом объясняется активным развитием региона и стремлением местных жителей к финансовой стабильности. Выплата в 5 миллионов рублей семье, которая копила средства с помощью накопительной программы, демонстрирует эффективность этого инструмента для реализации крупных целей — будь то покупка недвижимости у моря, оплата образования детей или формирование солидного капитала. Страховой полис выступает современным способом гарантировать эту поддержку даже в самых сложных жизненных ситуациях», — отметила Татьяна Сергиенко, Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка.