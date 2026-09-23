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Пострадавшие от атак на склады Wildberries селлеры могут получить льготный кредит

Предприниматели, пострадавшие при атаках на склады маркетплейса Wildberries, могут обратиться за льготным кредитованием. Речь идет о государственной программе поддержки субъектов МСП. Как сообщает пресс-служба Сбера, заявки уже принимаются.

Фото: сгенерировано ИИ-помощником ГигаЧат Бизнес

Средства выделяются на пополнение оборотного капитала. Максимальный срок займа — полтора года, сумма — от 500 тыс. руб. Ставка рассчитывается как ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3 процентных пункта.

«Важно, что появляются новые возможности для селлеров. Цель — помочь бизнесу не только устоять в текущих условиях, но и расти, создавая собственные площадки продаж через запуск интернет-магазинов "под ключ"»,— отметил Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.

Заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Никита Якубович добавил: «За несколько месяцев селлеры юга России и Северного Кавказа столкнулись с серьезными вызовами: пострадали склады маркетплейсов, утрачены товарные запасы, нарушены логистические цепочки, а некоторые предприниматели оказались на грани остановки бизнеса. В такой ситуации своевременная и адресная поддержка помогает не просто выжить, а восстановиться и продолжить развитие».

По данным аналитиков Сбера, спрос на поддержку со стороны пострадавшего бизнеса высок.

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