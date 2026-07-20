Сбер: объем выдачи образовательных кредитов на Кубани превысил 265 млн рублей

Более 265 млн рублей составил общий объем выданных образовательных кредитов в Краснодарском крае с начала 2026 года, сообщили в пресс-службе Сбера. За шесть месяцев льготные займы на обучение оформили порядка 360 жителей региона.

Фото: сгенерировано ИИ-помощником Сбера ГигаЧат Бизнес

«Объем выдачи образовательных кредитов в Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года составил 265,3 млн рублей. За год он увеличился в 1,5 раза. Пик выдачи традиционно пришелся на январь и июнь, когда начались приемные кампании»,– отметила Татьяна Сергиенко, Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка.

Образовательный кредиты в РФ оформляются по льготной ставке: государственные субсидии компенсируют банкам часть процентов. Это делает финансирование обучения доступнее, поэтому все больше молодых людей получают среднее специальное или высшее образование для работы по выбранной специальности. Кредит можно взять на обучение в российском вузе или ссузе с лицензией по подходящей специальности. Проверьте лицензию учебного заведения на сайте Рособрнадзора.