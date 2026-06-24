Краснодар вошел в топ-3 регионов по объему сбережений в «СберИнвестициях»

По итогам первых пяти месяцев 2026 года совокупный объем средств россиян на брокерском обслуживании и в готовых инвестиционных продуктах «СберИнвестиций» достиг 3 трлн рублей, следует из статистики финансовой группы.

Фото: ГигаЧат от Сбера

Лидерами по активности в сфере сбережений и инвестиций среди российских регионов стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, занявший третью строчку рейтинга. При этом жители Екатеринбурга продемонстрировали максимальную динамику прироста вложений за указанный период.

Отдельно отмечается изменение инвестиционного поведения молодых клиентов. Зумеры заметно увеличили как частоту, так и объем долгосрочных вложений.

Согласно аналитике «СберИнвестиций», с начала 2026 года жители столицы направили самую большую сумму в «длинные» сбережения — через программу долгосрочных сбережений и полисы накопительного страхования жизни — 25 млрд рублей. Петербуржцы оказались на второй строчке сберегательного рейтинга с 4,9 млрд рублей, а екатеринбуржцы — на третьей с 2 млрд рублей. Далее следуют Ростов-на-Дону и Краснодар — с 1,9 и 1,6 млрд рублей в сбережениях соответственно.

Екатеринбуржцы лидируют по росту вложений в сберегательные инструменты: в январе-мае горожане стали откладывать в три раза больше. Любопытно, что зумеры из Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода стали копить в долгую в 2,5 раза чаще, чем годом ранее.

По итогам 5 месяцев 2026 года самыми активными инвесторами оказались москвичи: они направили почти 166 млрд рублей в самостоятельные и готовые инвестиционные решения СберИнвестиций. Столица также лидирует по росту интереса к инвестициям: горожане стали делать это в 2,5 раза активнее, чем год назад.

На второй строчке инвестиционного рейтинга оказался Санкт-Петербург с суммой 35 млрд рублей. Третьим стал Краснодар с 15,5 млрд рублей, четвёртым — Ростов-на-Дону с 9,9 млрд рублей. Замыкают пятерку жители Казани: они за 5 месяцев 2026 года инвестировали свыше 9 млрд рублей.

«Краснодар входит в тройку лидеров по инвестициям в Сбере с показателем 15,5 млрд рублей за январь-май, благодаря гражданам, которые активно осваивают современные финансовые инструменты. Город давно превратился в один из главных деловых центров Юга России, привлекая капиталы за счет выгодного географического положения и масштабной поддержки инвесторов со стороны региональных властей», — отметила Ольга Окорокова, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка.