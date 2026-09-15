Аналитики Сбера: Школьники Краснодара чаще других выбирают творческие секции

Аналитики СберСтрахования провели исследование среди родителей российских школьников и выяснили, какие дополнительные занятия посещают их дети.

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Выяснилось, что в Краснодаре творческие направления выбирают чаще, чем в среднем по стране: занятия музыкой посещают 20% краснодарских школьников (13% в РФ), рисование, живопись и лепку — 20% (15% в РФ). Высок в столице Кубани и интерес к техническим кружкам: программирование, робототехнику и киберспорт выбирают 14% детей (9% в РФ).

Фото: Глеб Садов

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка: «Южная молодежь очень талантливая и целеустремленная. Это подтверждает и свежее исследование спроса на допобразование в стране. Самый востребованный у краснодарских школьников — спорт (67%). Однако в Краснодаре заметно чаще, чем в среднем по стране, выбирают музыку, рисование и технические кружки. Каждый четвертый юный житель столицы Кубани посещает танцевальные секции, каждый восьмой занимается иностранными языками, каждый десятый ходит в театральные студии. Шахматы и логические игры выбрали 7% — и это самый высокий показатель среди всех городов исследования, в среднем по стране их выбирают лишь 3% семей».

В целом по стране кружки, секции и студии посещают 70% детей: 53% занимаются в одном направлении, еще 16% совмещают два и более. Ещё 11% семей хотят записать ребенка на занятия в сентябре. Аналитики Сбера отметили различия в предпочтениях школьников в зависимости от региона. Так, спорт чаще всего выбирают в Ярославле (98%), Нижнем Новгороде (96%) и Пензе (90%). Иностранные языки популярнее всего в Хабаровске (31%) и Красноярске (26%), а программирование и робототехника — в Новокузнецке (16%) и Нижнем Новгороде (15%). На рисование, живопись и лепку чаще водят детей в Рязани (30%), Перми (24%) и Оренбурге (22%), а на музыку — в Перми (33%), Оренбурге (22%), Уфе и Краснодаре (по 20%). Секции и кружки половина детей страны посещает каждый день, еще 15% — несколько раз в неделю, 26% — раз в неделю или по выходным.

Родители и дети выбирают допобразование для общего и культурного развития (68%), для укрепления здоровья и физического развития (16%). Удобство места проведения и расписания занятий играет роль для 8% семей, еще 7% отметили пользу для учебы в будущем от посещения кружков и секций. При этом свыше 40% респондентов рассказали, что их дети занимаются бесплатно — в муниципальных и школьных секциях. Платные занятия же в среднем ежемесячно обходятся родителям в 2200 рублей. Чаще всего школьники добираются до секций и кружков самостоятельно — 36%, из них 20% на общественном транспорте и 16% пешком. В сопровождении взрослых такие занятия посещают 30%, а у 34% детей они проходят прямо в здании школы.