Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Молдавией и Украиной, одобренное молдавским парламентом в первом чтении, было подписано в Киеве 26 октября и рассчитано на пять лет с автоматическим продлением. Оно предусматривает обмен знаниями в области ремонта и модернизации вооружений, подготовку специалистов, совместные исследования и разработки в оборонной промышленности. Среди направлений кооперации значатся также защита воздушного пространства, связь и противодействие кибератакам. Власти связывают документ с надеждами на развитие производств гражданского и военного назначения, включая технологии беспилотников.