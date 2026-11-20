Кишинев захотел защищаться от дронов при помощи Киева
Военное соглашение с Украиной разделило молдавских депутатов
Парламент Молдавии 19 ноября одобрил в первом чтении при поддержке 56 депутатов проект соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Украиной. По расчетам властей, соглашение позволит Кишиневу получить технологии для защиты страны, прежде всего от беспилотников. Социалисты и коммунисты, однако, увидели в сближении с воюющим соседом угрозу прописанному в конституции принципу нейтралитета.
Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Молдавией и Украиной, одобренное молдавским парламентом в первом чтении, было подписано в Киеве 26 октября и рассчитано на пять лет с автоматическим продлением. Оно предусматривает обмен знаниями в области ремонта и модернизации вооружений, подготовку специалистов, совместные исследования и разработки в оборонной промышленности. Среди направлений кооперации значатся также защита воздушного пространства, связь и противодействие кибератакам. Власти связывают документ с надеждами на развитие производств гражданского и военного назначения, включая технологии беспилотников.
Договор содержит ограничения, существенные для оценки его последствий. Статья 4 запрещает использовать сотрудничество для прямого или косвенного содействия боевым действиям. Она также исключает размещение иностранных войск в Молдавии. В перечне передаваемого оборудования названы небоевые дроны, машины скорой помощи и спецтранспорт. Подготовка специалистов включает стажировки, семинары и обмен учебными программами.
Как пояснили в правительстве, нейтралитет страны вовсе не предполагает военной изоляции.
Представлявший документ госсекретарь Минобороны Геннадий Кожокару сообщил, что каждый будущий проект должен будет пройти предварительную оценку рисков для национальной безопасности. И без одобрения ответственных ведомств реализовать его нельзя. По его словам, наиболее доступный способ передачи опыта сейчас состоит в приезде украинских специалистов в Молдавию, поскольку поездки молдавских военных на Украину опасны.
Практический интерес Кишинева к сотрудничеству с Киевом Геннадий Кожокару объяснил на примере беспилотников. Украина использует акустические системы, которые обнаруживают низколетящие аппараты по звуку, когда их не видят радары. Такой опыт, по оценке Минобороны, нужен и молдавской армии.
Обсуждение договора в парламенте состоялось всего через два дня после нового нарушения воздушного пространства страны беспилотниками, один из которых пролетел над Кишиневом.
Для противников договора главный риск связан именно с выбором партнера. Коммунисты считают, что военно-техническое содействие государству, участвующему в боевых действиях, может поставить под сомнение беспристрастность Молдавии. Лидер социалистов бывший президент Игорь Додон еще 18 ноября потребовал отказаться от ратификации. Он предупредил, что не допустит втягивания страны в чужой конфликт, подчеркнув: «Молдаване хотят мира, а не войны!» Ранее социалисты допускали обращение в конституционный суд и проведение массовых протестов против одобрения договора.
19 ноября в парламенте социалисты предложили конкретные ограничения. Депутат Марчел Ченуша потребовал закрепить право немедленно приостанавливать соглашение при угрозе безопасности или нейтралитету. Подписанный текст предусматривает начало консультаций с другой стороной в течение 72 часов после уведомления. Но начать переговоры и остановить сотрудничество, указал депутат, не одно и то же. Он также настаивал на ограничении взаимодействия небоевым оборудованием и отчетах Минобороны перед парламентом каждые полгода.
Статья 11 конституции Молдавии закрепляет постоянный нейтралитет и запрещает размещение иностранных вооруженных сил. Голосование эту норму не отменяет.
Однако, судя по заявлениям сторон, ее практический смысл они понимают по-разному. Для противников соглашения нейтралитет требует дистанции от военного сотрудничества с участником конфликта. Для правительства он допускает получение технологий и укрепление армии при запрете на участие в боевых действиях. Поэтому спор теперь касается прежде всего того, какие проекты получат в итоге зеленый свет и кто проконтролирует соблюдение ограничений.