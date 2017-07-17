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08 августа, четверг
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08 августа, четверг
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Новости
19:01
Комиссия Совета федерации подготовит список мест, где нельзя проводить митинги
17:39
Reuters оценило потери «Газпрома» от задержки пуска «Северного потока-2» в €660 млн
14:51
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
12:57
При взрыве на военном полигоне в Архангельской области погибли два человека
18:17
На Украине задержали подозреваемого в подготовке диверсии россиянина
19:57
Петиция о прекращении продажи оружия в магазинах Walmart собрала 45 тыс. подписей
19:35
Журналистку «Новой газеты» оштрафовали за пикет в память об Эстемировой
19:18
МИД РФ указал ФРГ на недопустимость призывов к участию в несанкционированных акциях
18:48
Мэр Туапсе задержан по подозрению в должностном преступлении
18:37
Яшина снова арестовали на 10 суток
18:14
Прибыль группы ВТБ сократилась на 23%
18:11
Прокуроры займутся организаторами незаконных акций во время выборов
17:58
Крупное ДТП под Новороссийском произошло из-за превышения скорости
17:28
Фигурантку дела «Нового величия» увезли из суда с подозрением на попытку суицида
17:26
Экс-президента Киргизии доставили на допрос в МВД
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(обновлено: 08.08.2019)
Деятельность АФК «Система»
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У Владимира Евтушенкова появился новый партнер в девелопменте
«Системе» подыскали «Эталон»
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До конца года АФК «Система» может продать долю в ритейлере
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«Росэлектронику» передают в частные руки
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Финансы
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия