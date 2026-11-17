На посту руководителя CHG господин Ситдеков сменит Александра Бибу, возглавлявшего отельного оператора с 2022 года. По словам собеседника «Интерфакса», кадровая перестановка связана с подготовкой компании к IPO. «Тагир Ситдеков — один из лучших инвестменеджеров страны, так что его приход в компанию станет важным шагом на этом пути»,— сказали в компании.