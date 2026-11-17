Бывший глава АФК «Система» возглавит Cosmos Hotel Group
Бывший президент ПАО АФК «Система» Тагир Ситдеков с 1 декабря возглавит один из активов холдинга — Cosmos Hotel Group (CHG). Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник. Информацию подтвердил «Интерфаксу» вице-президент АФК по стратегическим коммуникациям и взаимодействию с органами власти Иван Макушок.
На посту руководителя CHG господин Ситдеков сменит Александра Бибу, возглавлявшего отельного оператора с 2022 года. По словам собеседника «Интерфакса», кадровая перестановка связана с подготовкой компании к IPO. «Тагир Ситдеков — один из лучших инвестменеджеров страны, так что его приход в компанию станет важным шагом на этом пути»,— сказали в компании.
Cosmos Hotel Group создана в 2018 году на базе гостиничных активов «Системы». В портфеле оператора находятся 44 отеля в 28 российских городах. В конце мая руководство компании заявляло о технической готовности к IPO. Точная дата выхода на биржу пока неизвестна.