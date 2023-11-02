США ввели санкции против «Русского стандарта», СПБ-Биржи и «АФК-Система»

США ввели санкции в отношении российских финансовых организаций «Почта Банк», Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и банка «Русский стандарт», говорится на сайте американского Минфина. В список в том числе попали СПБ-биржа, «АФК-Система» и связанные с ней структуры, а также ООО «Арктик СПГ-2» и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Всего в список попали более 30 физических и 200 юридических лиц.

Санкции затронули в том числе Научно-технический центр «Газпром нефти» и предприятия компании «Газпромнефть-Каталитические системы», а также корпорацию «Аеон» (в нее входит ОАО «Московское речное пароходство» и ООО «Новапорт»).

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