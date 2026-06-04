Глава АФК «Система»: объединения Whoosh и «Юрент» не будет

Объединение кикшеринговых сервисов МТС «Юрент» и Whoosh не планируется. Об этом заявил президент АФК (MOEX: AFKS) «Система», в которую входит МТС, Тагир Ситдеков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам господина Ситдекова, компании не будут организовывать ни обмена долями, ни вхождения в капитал. «Мы смотрим на сделку теперь в другом формате. Теперь мы думаем настроить такое взаимодействие между кикшеринговыми проектами, за счет которого обе компании стали бы эффективнее»,— уточнил глава «Системы» после заседания Российско-Саудовского делового совета в Санкт-Петербурге (цитата по «Интерфаксу»). Среди таких вариантов он предположил совместное использование инфраструктуры или перевоз самокатов в другие страны на период мертвого сезона.

При этом в будущем «Юрент» необходимо развивать в инфраструктурный проект, экосистему, отметил Тагир Ситдеков. «Как его перестроить с перспективой долгосрочного роста на рынке, который уже поделен и насыщен, — наша задача»,— заключил президент АФК «Система».

В конце января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласовала присоединение кикшеринговой компании «Юрент» к Whoosh. Однако до окончательного решения организации могут направить пояснения, отмечали в ведомстве. Позже в ФАС сообщили, что при объединении доля этих сервисов составила бы около 70%. Whoosh подтверждал факт переговоров, но подчеркивал, что обязывающие документы не подписывались.