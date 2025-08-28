«Эталон» получит портфель АФК «Система»

ГК «Эталон» покупает у АФК «Система» (MOEX: AFKS), основанной Владимиром Евтушенковым, компанию «Бизнес-Недвижимость», говорится в сообщении застройщика. На балансе структуры — 42 объекта в Москве и Санкт-Петербурге, включая бывшие здания АТС. Сумма сделки составит 14,1 млрд руб. Ее финансирование произойдет за счет средств, привлеченных в ходе планируемого SPO «Эталона» на Мосбирже.

Участки «Бизнес-Недвижимости» будут использованы под жилую и коммерческую недвижимость. «Эталон» уже запланировал 18 проектов площадью более 200 тыс. кв. м. Ожидаемая выручка от их реализации до 2032 года составит более 185 млрд руб. На участках рекреационной зоны береговой линии Серебряного Бора в Москве девелопер построит малоэтажный комплекс под премиальным брендом Aurix. Другие проекты находятся в стадии проработки градостроительного потенциала.

Группа «Эталон» основана в 1987 году. Ее портфель насчитывает более 9 млн кв. м реализованных проектов. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», объем текущего строительства компании — 1,18 млн кв. м. Мажоритарным акционером считается АФК «Система», также среди учредителей застройщика — арабская инвесткомпания Mubadala с пакетом в размере 6,3%, который она приобрела в 2021 году. В 2024 году выручка «Эталона» выросла на 44%, до 130,9 млрд руб., чистый убыток увеличился почти в два раза, до 6,9 млрд руб.

Дарья Андрианова