В АФК «Система» рассказали о pre-IPO «Медси» и Cosmos Hotel Group

Президент АФК «Система» Тагир Ситдеков раскрыл детали проведения pre-IPO принадлежащих корпорации активов — сети клиник «Медси» и гостиничного оператора Cosmos Hotel Group. В случае с «Медси» долю компании приобретет консорциум из трех инвесторов, сообщил господин Ситдеков на ПМЭФ.

«Если говорить про Cosmos Hotel Group, то это один инвестор, который покупает миноритарный пакет с возможностью в течение двух лет увеличить свою долю»,— рассказал господин Ситдеков «РБК Инвестициям» на форуме.

После закрытия этих сделок, добавил глава «Системы», начнется подготовка к самому IPO. «Мы точно начнем общение с инвесторами, начнем ждать момент, то самое окно, которое сейчас непонятная какая-то, двигающаяся мишень»,— пояснил Тагир Ситдеков.

Сроки проведения IPO господин Ситдеков не обозначил. Он обратил внимание на сезонность выхода на публичный рынок. «Мы не хотим делать сделку pre-IPO и дальше, чтобы оценка не показала еще какой-то рост относительно этой стоимости. Будем смотреть, что нам сможет предложить рынок к тому моменту»,— заключил глава «Системы».

Основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков анонсировал IPO «Медси» и Cosmos Hotel Group еще в середине апреля. Тогда он говорил, что размещение акций на бирже позволит сети отелей обрести статус международной, а клиникам — укрепить доверие клиентов.