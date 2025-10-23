АФК «Система» планирует скорректировать дивидендную политику

Основатель АФК (MOEX: AFKS) «Система» Владимир Евтушенков заявил, что компания намерена скорректировать действующую дивидендную политику. Нынешняя стратегия по дивидендам действует до 2026 года. Об этом господин Евтушенков сообщил журналистам, передает «Интерфакс».

Дивполитику АФК приняли весной 2024 года. Согласно ей, «Система» стремится направлять на дивиденды не менее 0,52 руб. на одну акцию. В 2025-2026 годах размер рекомендуемых дивидендов планировали увеличить на 25%-50% к предыдущему году.

В июне АФК «Система» отклонилась от своей политики и решила не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. В компании объяснили решение текущей денежно-кредитной политикой и стоящей перед компанией задачей по снижению размера своих обязательств.

АФК «Система» основана в 1993 году. Среди ее активов — МТС, Ozon, девелоперская группа «Эталон», лесопромышленный холдинг Segezha Group, агрохолдинг «Степь», сеть клиник «Медси» и производитель лекарств «Биннофарм групп».