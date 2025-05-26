Совет директоров АФК «Система» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров АФК (MOEX: AFKS) «Система» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год и оставить без распределения чистый убыток, полученный по итогам прошлого года. Это следует из решения руководства компании.

В компании объяснили решение текущей денежно-кредитной политикой и стоящей перед АФК «Система» задачей по снижению размера своих обязательств. Окончательное решение о дивидендах акционеры примут на общем собрании 27 июня.

На фоне рекомендаций совета стоимость акций АФК «Система» снизилась на 3,91%. По данным Мосбиржи на 20:35 мск, бумаги компании торговались по 14,185 руб. за штуку.

АФК «Система» основана в 1993 году. Среди ее активов — МТС, Ozon, девелоперская группа «Эталон», лесопромышленный холдинг Segezha Group, агрохолдинг «Степь», сеть клиник «Медси» и производитель лекарств «Биннофарм групп».