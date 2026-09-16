«Корпорация робототехники» купила контрольную долю в компании «Фотомеханика»

«Корпорация робототехники» (входит в АФК «Система») купила 51% в компании «Фотомеханика» — производителе решений для автоматизации складов, рассказали “Ъ” в «Корпорации робототехники». Сумму сделки в компании отказались раскрыть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«В периметр сделки вошли несколько компаний группы компаний "Фотомеханика", которые формируют единый производственный и R&D-контур. "Корпорация робототехники" в том числе инвестирует в развитие конструкторского направления "Фотомеханики": речь идет о новых моделях конвейерного, сортировочного и роботизированного оборудования и о развитии собственного программного обеспечения для управления им. Компания получает доступ к инженерным и производственным компетенциям всей группы»,— говорят в «Корпорации робототехники».

ООО «Фотомеханика» зарегистрировано в апреле 2011 года в Санкт-Петербурге. Выручка за 2025 год выросла на 51%, до 1,2 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 42%, до 33 млн руб. «Корпорация робототехники» зарегистрирована в марте 2025 года в Москве. Ранее в 2025 году компания купила 51% в татарстанском производителе промышленных роботов «Эйдос Робототехника», а также 51% в магнитогорском разработчике робототехнических систем АО «НПО "Андроидная техника"».

В «Корпорации робототехники» говорят, что продуктовая линейка «Фотомеханики» включает конвейерные и сортировочные системы, гибкие системы автоматизации, складских роботов и шаттловые системы, а также собственное программное обеспечение для управления оборудованием. Отдельные решения включены в реестр российской промышленной продукции.

Складская и логистическая робототехника — крупнейший сегмент рынка роботов, на который приходится около половины мировых поставок, говорят в корпорации. «В России направление растет быстрее остальных. Спрос смещается в сторону российских решений— сказываются сложности с поставками и обслуживанием зарубежного оборудования и требования по локализации для получения господдержки»,— уверены в корпорации.

Алексей Жабин