Финансисты решили подлечиться

Первый зампред Альфа-банка Владимир Воейков заявил, что эта сделка — «начало долгосрочного финансового партнерства, в рамках которого банк планирует способствовать раскрытию потенциала компании в преддверии ее возможного выхода на биржу». О подготовке «Медси» к IPO основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков говорил еще в 2024 году. Позже президент «Системы» Тагир Ситдеков отмечал, что в рамках pre-IPO компании долю в ней приобретет консорциум из трех инвесторов. Выход на биржу ожидался осенью 2026 года. Для таких компаний, как «Медси», оптимальный вариант развития — привлечение розничных инвесторов через IPO и институциональных, вроде банков и фондов, считает гендиректор Eqiva Дарья Шубина.