Основатель АФК «Система» Евтушенков: МТС-банк вряд ли выйдет на IPO в 2024 году

Публичное размещение акций (IPO) ПАО МТС-банк (принадлежит компании МТС; MOEX: MTSS) вряд ли состоится в 2024 году. Об этом сообщил основатель АФК «Система» (MOEX: AFKS; корпорации принадлежит 42,09% МТС) Владимир Евтушенков.

Отвечая на вопрос «Интерфакса» о возможности проведения IPO МТС-банка в 2024 году в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя», господин Евтушенков сказал: «В следующем году, боюсь, что нет».

В феврале 2023 года МТС-банк был включен в санкционный список США и Великобритании. Под блокировку попали все активы банка, находящиеся в юрисдикциях этих стран. В мае санкции против банка ввела Австралия. Совет директоров МТС заявил, что не намерен сокращать долю в МТС-банке, несмотря на ограничения.

Милена Костерева