Совет директоров АФК «Система» рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 4 млрд рублей

Совет директоров инвестиционной компании АФК «Система» рекомендовал общему собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2022 года в размере 4 млрд руб. Об этом говорится в опубликованной на сайте компании презентации (.pdf). Собрание акционеров АФК «Система» запланировано на 30 июня.

По итогам первого квартала 2023 года консолидированная выручка АФК «Система» составила 221,1 млрд руб. Чистая прибыль за этот период в доле компании — 16,5 млрд руб., капитальные затраты — 25,7 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 12,9% год к году, до 82,4 млрд руб.

Из отчета АФК «Система» также следует, что чистые финансовые обязательства корпоративного центра в первом квартале текущего года составили 258,1 млрд руб., увеличившись на 12,8% год к году. Остаток денежных средств компании «сохранен на комфортном уровне» в размере 5,1 млрд руб.

АФК «Система» — российская инвестиционная компания, основанная в 1993 году. Ее инвестиционный портфель состоит преимущественно из российских компаний, представляющих различные сектора экономики, включая телекоммуникации, розничную торговлю, сельское хозяйство, банковские услуги, недвижимость, медицинские услуги и гостиничный бизнес.

Милена Костерева