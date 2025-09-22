Британия сняла санкции с дочери основателя АФК «Система» Евтушенкова
Великобритания исключила из санкционного списка Татьяну Евтушенкову, дочь основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Это следует из документа на сайте британского Минфина.
Татьяна Евтушенкова
Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ
Санкции против жены предпринимателя Натальи и его детей Татьяны и Феликса были введены в апреле 2023 года. У Татьяны Евтушенковой есть гражданство Великобритании.
Владимир Евтушенков попал в санкционный список в 2022 году. После этого он передал 10% пакета акций в АФК «Система» сыну. Инвестиционная компания основана в 1993 году.