ВТБ подтвердил получение акций Ozon в залог по сделке с АФК «Система»
Первый заместитель председателя правления ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов сообщил, что при заключении договора залога с АФК (MOEX: AFKS) «Система» банк получил пакет акций компании Ozon (MOEX: OZON). По его словам, это была сложноструктурированная сделка, но речь не идет о кредите, передает «РИА Новости». В сделке, отметил он, участвовал банк ВТБ и несколько финансовых партнеров «небанковского характера».
Дмитрий Пьянов не стал говорить, какую долю в Ozon получил в залог ВТБ, но отметил, что речь идет о доле, пропорционально выданным средствам, включая одну из двух акций категории А. Накануне АФК «Система» сообщила о привлечении «инвестиционного ресурса» в 320 млрд руб. для погашения корпоративного долга и облигаций. Срок исполнения обязательств по сделке — до конца 2030 года.
Как следует из сообщения АФК «Системы», речь идет о сделке по выдаче независимой гарантии и договора залога. По условиям, АФК обязуется по требованию неназванного бенефициара «уплачивать денежные суммы в рамках обеспеченных денежных обязательств принципала, имеющихся перед бенефициаром и подлежащих исполнению, возврату или уплате в пользу бенефициара принципалом».
Залог пакета акций Ozon в ВТБ является частью более широкой стратегии АФК «Система» по снижению своей долговой нагрузки, которая на конец 2025 года оценивалась в 368,2 млрд руб. Корпорация активно использует различные многоуровневые механизмы для привлечения финансирования без прямой продажи активов. Привлеченные средства компания направляет на погашение долга группы.
Параллельно со сделкой с Ozon, ВТБ завершает другую крупную сделку: банк приобретет 5% доли в ВБ-банке, входящем в группу Wildberries & Russ, с возможностью ее увеличения. Это подчеркивает возрастающий интерес крупных банков к финтех-активам маркетплейсов. При этом, несмотря на текущую сделку, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков ранее заявлял, что его компания не ищет партнера для Ozon в банковской среде, считая маркетплейс самодостаточной структурой.
Интересно, что ранее в 2026 году также велись переговоры о возможной покупке долей АФК «Система» в Ozon структурами «Сбера». Однако тогда они не завершились сделкой, в том числе из-за разногласий в оценке актива. Эти переговоры также отражали стремление АФК «Система» уменьшить долговую нагрузку.