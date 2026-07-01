ВТБ подтвердил получение акций Ozon в залог по сделке с АФК «Система»

Первый заместитель председателя правления ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов сообщил, что при заключении договора залога с АФК (MOEX: AFKS) «Система» банк получил пакет акций компании Ozon (MOEX: OZON). По его словам, это была сложноструктурированная сделка, но речь не идет о кредите, передает «РИА Новости». В сделке, отметил он, участвовал банк ВТБ и несколько финансовых партнеров «небанковского характера».

Дмитрий Пьянов не стал говорить, какую долю в Ozon получил в залог ВТБ, но отметил, что речь идет о доле, пропорционально выданным средствам, включая одну из двух акций категории А. Накануне АФК «Система» сообщила о привлечении «инвестиционного ресурса» в 320 млрд руб. для погашения корпоративного долга и облигаций. Срок исполнения обязательств по сделке — до конца 2030 года.

Как следует из сообщения АФК «Системы», речь идет о сделке по выдаче независимой гарантии и договора залога. По условиям, АФК обязуется по требованию неназванного бенефициара «уплачивать денежные суммы в рамках обеспеченных денежных обязательств принципала, имеющихся перед бенефициаром и подлежащих исполнению, возврату или уплате в пользу бенефициара принципалом».