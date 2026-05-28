На все у нас есть свой Ozon

Крупным совладельцем маркетплейса Ozon (MOEX: OZON) могут стать структуры «Сбера», которые, по данным “Ъ”, ведут переговоры о покупке пакета АФК «Система» стоимостью более 30 млрд руб. Вхождение в состав акционеров Ozon позволит «Сберу» получить доступ к клиентской базе маркетплейса, а «Системе» — снизить долговую нагрузку: чистый корпоративный долг АФК оценивается в 368,2 млрд руб.

Структуры «Сбера» ведут переговоры о вхождении в состав совладельцев Ozon. Об этом “Ъ” рассказали три собеседника на инвестиционном рынке. Один из них поясняет, что речь идет о пакете АФК «Система», который может перейти финансовой организации в счет существующего долга. Сейчас ее доля составляет 31,8%. Представители Ozon на вопросы “Ъ” оперативно не ответили, в «Сбере» от комментариев отказались. «Переговоров нет», — заявил “Ъ” пресс-секретарь АФК «Система» Иван Макушок.

На Московской бирже пакет АФК «Система» в Ozon на 28 мая стоит около 278,9 млрд руб. исходя из капитализации 877,1 млрд руб. Собеседники “Ъ” в инвестиционных кругах говорят, что стандартная премия в сделках составляет 10–15%. С ее учетом долю корпорации можно оценить в 305–319 млрд руб.

Ozon — один из трех крупнейших в России универсальных маркетплейсов (наряду с Wildberries и «Яндекс Маркетом»). Бизнес был основан в 1998 году Александром Егоровым и Дмитрием Рудаковым, на тот момент это был магазин по продаже видеокассет, книг и CD. Сейчас крупнейший акционер компании — АО О23, связанное с управляющим партнером LETA Capital Александром Чачавой. Структура контролировала на 1 марта 2026 года 34,95% акций. В число совладельцев Ozon господин Чачава вошел летом 2025 года, получив пакет от группы «Восток Инвестиции» (см. “Ъ” от 25 июля 2025 года).

Александр Чачава на вопросы “Ъ” оперативно не ответил.

Сейчас Ozon работает в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Грузии, Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане, Китае и Турции. В первом квартале 2026 года оборот компании (GMV) с учетом услуг вырос на 36% год к году, до 1,14 трлн руб., число заказов — на 83%, до 807,7 млн единиц, база активных покупателей — на 16% год к году, до 67,3 млн человек. Количество пунктов выдачи заказов превысило 85 тыс. Выручка Ozon увеличилась на 49% год к году, до 300,9 млрд руб., валовая прибыль — на 45%, до 68,2 млрд руб., EBITDA — на 50%, до 48,8 млрд руб., чистая прибыль составила 4,5 млрд руб.

АФК «Система» основана Владимиром Евтушенковым. Это многопрофильная структура: в ее портфеле пакеты в МТС, лесопромышленном холдинге Segezha Group, девелопере «Эталон», агрохолдинге «Степь», сети клиник «Медси», гостиничном операторе Cosmos. В 2025 году выручка АФК «Система» выросла на 8,3%, до 1,33 трлн руб., чистый убыток на долю акционеров составил 222,2 млрд руб., консолидированные финансовые обязательства увеличились на 7,9%, до 1,42 трлн руб., чистый корпоративный долг снизился на 16,7%, до 368,2 млрд руб.

Необходимость передать актив «Сберу» могла возникнуть в контексте непростой финансовой ситуации компании. Аналитики БКС ранее отмечали, что высокий долг АФК «Система» на уровне холдинга вызывает беспокойство. Как сообщали источники “Ъ”, для снижения долга корпорация продала 37,6% в ПАО «Элемент», производителе микроэлектроники и полупроводников. Покупателем в этом случае также стал «Сбер», приобретя, кроме того, 4,3% у миноритарных акционеров. Сумма сделки составила 27 млрд руб. (см. “Ъ” от 20 января).

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что Ozon — наиболее перспективный актив из портфеля АФК «Система» и гипотетический шанс «Сбера» конвертировать в него долг компании — крайне удачная возможность. Хотя для самой корпорации продажа доли в маркетплейсе сейчас, напротив, нежелательный сценарий. Российский рынок акций находится в плохом состоянии и цена актива будет слишком низкой даже с учетом премии, объясняет эксперт.

Об интересе структур «Сбера» к покупке крупного пакета в Ozon агентство Reuters сообщало еще летом 2020 года. Но сделка не состоялась.

Как писал Forbes, стороны в том числе не договорились об оценке Ozon: «Сбер» был готов на сделку при цене $1,4 млрд за всю компанию, Ozon оценивал весь бизнес в $2,1 млрд. В итоге Ozon в ноябре 2020 года провел IPO на NASDAQ и привлек $1,2 млрд.

Источник “Ъ” на инвестиционном рынке поясняет, что доля в Ozon откроет «Сберу» доступ к огромной базе клиентов, которые могут быть интересны в контексте продвижения финансовых услуг. «На базе маркетплейса банк мог бы сильнее развивать кредиты, рассрочки, рекламу и другие сервисы»,— говорит он. Ozon такая сделка позволит усилить позиции в конкуренции с Wildberries и «Яндекс Маркетом», но речь пойдет о сложном процессе объединения, рассуждает эксперт. Михаил Бурмистров замечает, что «Сбер» в отдаленной перспективе, очевидно, рассматривает крупные банки маркетплейсов как своих основных конкурентов.

Одновременно «Сбер» не единственный финансовый институт, интересующийся покупкой доли в Ozon.

В переговорах, по словам собеседника “Ъ” на рынке, участвовали Совкомбанк и другие кредитные организации. В пресс-службе банка от комментариев отказались. В качестве другого возможного кандидата на Ozon источник “Ъ” называет Альфа-банк. Но в кредитной организации свое возможное участие в сделке и связанных с ней переговорах опровергли. Господин Бурмистров не исключает сценария, при котором рассмотреть возможность выкупить долю АФК «Система» может сам маркетплейс.

Покупка «Сбером» доли АФК «Система» в Ozon может стать второй крупной сделкой по вхождению банка в капитал маркетплейса. 26 мая текущего года RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) и ВТБ объявили о покупке банком 5% в WB-банке с возможностью увеличения доли. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов позже уточнил, что ВТБ получит миноритарные доли во всех финтех-активах группы.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Ксения Дементьева, Максим Буйлов