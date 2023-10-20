Дело на бизнесмена собрали из отходов

Как стало известно “Ъ”, Ломоносовский райсуд Архангельска арестовал на два месяца Олега Мамаева, ранее возглавлявшего девелоперское подразделение АФК «Система», а позже компанию «Сибмост групп». Он обвиняется в хищении бюджетных субсидий на сумму 391,4 млн руб., выделенных на переработку твердых коммунальных отходов фирме «Экоинтегратор», бенефициаром которой следствие считает господина Мамаева, а также даче взятки на сумму 585 тыс. руб. за покровительство заместителю министра природных ресурсов Архангельской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Мамаев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Олег Мамаев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Бывшего руководителя девелоперского подразделения АФК «Система» — компании «Лидер-Инвест» (сейчас ГК «Эталон») Олега Мамаева, по данным источников “Ъ”, оперативники ФСБ задержали днем 18 октября в одном из столичных аэропортов в тот момент, когда он направлялся к стойке регистрации, собираясь вылететь на отдых в Дубай. После этого бизнесмена на самолете доставили в Архангельск, где спустя несколько часов господину Мамаеву было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и даче взятки (ст. 291 УК РФ). Днем 19 октября обвиняемого доставили в Ломоносовский райсуд города, который несколько часов рассматривал ходатайство регионального управления СКР об аресте задержанного. В ходе заседания следователь отметил, что господин Мамаев обвиняется в коррупционных преступлениях, направленных против госвласти и интересов госслужбы, имеет доступ к документам, относящимся к расследованию, и, оставаясь на свободе, может их уничтожить. Кроме того, в подчинении господина Мамаева, по словам следователя, находятся бывшие оперативные сотрудники МВД, которые знакомы с методикой проведения следственных действий, что также дает возможность фигуранту затруднить ход расследования. Представитель СКР подчеркнул, что фигурант был задержан при попытке скрыться за границей, и сделал вывод, что, «испытывая груз ответственности за совершенные преступления», господин Мамаев может повторить попытку побега.

Защита бизнесмена настаивала на выборе меры пресечения, не связанной с арестом, указывая на нарушения, допущенные при задержании доверителя. Также адвокаты представили суду благодарственные письма, положительные характеристики обвиняемого и даже личное поручительство руководителя общественного движения «Россия — наш дом». Также защита отметила, что клиент не собирался скрываться, представив суду заранее купленные им обратные билеты из Дубая в Москву бизнес-классом стоимостью более 600 тыс. руб., а также имеющиеся у бизнесмена билеты в московские театры на ноябрьские спектакли, подчеркнув, что все это доказывает абсурдность предположений следователя. Однако, как сообщили “Ъ” в райсуде, ходатайство следствия было удовлетворено, Олег Мамаев арестован до 16 декабря.

По данным “Ъ”, расследование, фигурантом которого стал господин Мамаев, связано с ООО «Экоинтегратор», его бенефициаром и фактическим руководителем СКР, как следует из материалов дела, считает господина Мамаева. Следствие идет полгода, оперативное сопровождение осуществляет ФСБ, до сих пор бизнесмен проходил по нему свидетелем. В деле, по данным источников “Ъ”, речь идет о периоде с 24 декабря 2020 по 30 апреля 2023 года.

Помимо господина Мамаева фигурантами дела также являются гендиректор «Экоинтегратора» Валерий Шушков, бизнесмен Илья Лещенко и замминистра природных ресурсов Архангельской области Кирилл Шаповалов. Все они также арестованы, а показания на бывшего топ-менеджера АФК «Система» дал, по данным источников “Ъ”, господин Лещенко.

В 2019 году «Экоинтегратор», следует из материалов дела, стал региональным оператором по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), после чего начал получать бюджетные субсидии от министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. При этом компания была обязана представлять министерству сведения об объемах переработанных ТКО. Однако эти данные, по версии следствия, фигурантами фальсифицировались, в результате чего компания завысила объем переработанных отходов на 308,2 тыс. куб. м. Это привело, по версии следствия, к незаконному получению фирмой из бюджета 391,4 млн руб., которые затем были похищены фигурантами.

Опасаясь, что афера будет раскрыта, говорится в деле, господин Мамаев отдал распоряжение Игорю Лещенко передать взятку замминистра природных ресурсов Кириллу Шаповалову. Причем деньги в количестве 585 тыс. руб., по данным следствия, переводились частями чиновнику напрямую на его банковскую карточку в Архангельске и Москве в период с 10 февраля 2021 по 30 апреля 2023 года. Также замминистра, считает следствие, должен был пресекать под угрозой дисциплинарной ответственности попытки своих подчиненных проверить отчетность и деятельность «Экоинтегратора».

Адвокат Александр Забейда, представляющий интересы господина Мамаева, от подробных комментариев отказался. По словам адвоката, происходящее является «недоразумением» и попыткой Ильи Лещенко «свалить вину с больной головы на здоровую». По словам господина Забейды, его доверитель «был в Архангельске всего четыре или пять раз» и не имеет отношения к фирме «Экоинтегратор». Единственное, что связывает его клиента с компанией, утверждает защитник,— первоначальные инвестиции в бизнес в сумме «чуть больше 100 млн руб.».

Владислав Трифонов