Совет директоров АФК «Система» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров АФК (MOEX: AFKS) «Система» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Это следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.

Решение совета директоров объясняется «текущей денежно-кредитной политикой» — АФК «Система» должна сокращать размер обязательств.

В последний раз АФК «Система» выплачивала дивиденды в 2021 году, следует из данных Investing.com.

АФК «Система» основана в 1993 году. Среди ее активов — МТС, Ozon, девелоперская группа «Эталон», лесопромышленный холдинг Segezha Group, агрохолдинг «Степь», сеть клиник «Медси» и производитель лекарств «Биннофарм групп».