«Сбер» закрыл сделку по покупке доли «Системы» в «Элементе»

Сделка по продаже АФК «Система» доли в крупном российском производителе электроники ГК «Элемент» «Сберу» закрыта накануне 2026 года. Об этом сообщил источник «Ъ», знакомый с ситуацией. Сумма сделки оценивается примерно в 24 млрд руб., а стоимость всей компании — более чем в 50 млрд руб.

По словам собеседника «Ъ», «Сберу» переходят практически все активы группы, кроме «Корпорации роботов», которая остается у «Системы». Производственными активами «Элемента» будет управлять дочерняя структура банка, которая станет платформой для консолидации отрасли.

Реорганизация должна завершиться в течение двух-трех месяцев: ПАО «Элемент» будет расформировано, а управление перейдет к структуре «Сбера». Часть прежней команды менеджеров может не войти в новый холдинг. Новый коллектив будет формироваться с учетом интересов государства в более активном развитии отрасли, пояснил источник «Ъ».

«Сбер» и Минпромторг на запрос «Ъ» не ответили. В «Элементе» и «Системе» от комментариев отказались.

Подробности — в материале «Ъ» «Чипы в деле».