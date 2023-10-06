АФК «Система» в 2024 году начнет строительство горнолыжного комплекса в Шерегеше

Пресс-служба администрации правительства Кузбасса сообщила, что АФК «Система» (MOEX: AFKS) в 2024 году планирует приступить к строительству горнолыжного комплекса в Шерегеше на горе Утуя. Губернатор региона Сергей Цивилев обсудил инициативу с управляющим партнером АФК «Система» Александром Швейном.

Господин Цивилев уточнил, что на территории комплекса необходимо построить искусственный водоем, чтобы привлечь туристов. Также будет построен конгресс-центр для проведения форумов и конференций, две вертолетные площадки, автомобильная парковка, банный комплекс, магазины, кафе, общежитие для персонала. Планируемая площадь застройки — 100 га.

В 2021 году правительство Кузбасса и Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система») заключили соглашение о строительстве гостиничного комплекса «Cosmos Шерегеш». Компания планирует вложить в этот проект 1,2 млрд руб. В рамках соглашения также планируется строительство банного комплекса и канатной дороги.

Лусине Баласян