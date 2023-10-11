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Коммерсантъ FM
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Евтушенков сообщил об интересе АФК «Система» к горнорудным активам

ПАО АФК «Система» (MOEX: AFKS) заинтересована в приобретении активов в сфере горной добычи. Об этом сообщил основатель и крупнейший акционер корпорации Владимир Евтушенков (49,2% акций).

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Отвечая на вопрос «Интерфакса» в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя», планирует ли АФК «Система» покупку активов в горной добыче или в золотодобыче, господин Евтушенков сказал: «Конечно».

АФК «Система» основана в 1993 году. Среди ее активов — МТС (MOEX: MTSS), интернет-компания Ozon (MOEX: OZON), девелоперская группа «Эталон», лесопромышленный холдинг Segezha Group (MOEX: SGZH), агрохолдинг «Степь», сеть клиник «Медси», производитель лекарств «Биннофарм групп» и пр. По итогам 2022 года АФК «Система» выплатила дивиденды в размере 3,9 млрд руб. (0,41 руб. на акцию).

Милена Костерева

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