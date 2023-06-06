Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Системе» не хватает рук

АФК может выйти на рынок бионических протезов

АФК «Система» может инвестировать в производителя бионических протезов «Моторика», говорят источники “Ъ”. Компания не отрицает, что ищет инвесторов. Интерес крупных компаний к сегменту увеличился из-за растущего на фоне военных действий спроса на бионические протезы: по оценке экспертов, их доля уже составляет более 55% рынка. Но из-за санкций у российских производителей возникли сложности, им приходится оперативно менять европейские компоненты на китайские.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Источники “Ъ” рассказали, что АФК «Система» Владимира Евтушенкова проявляет интерес к выходу на рынок бионических протезов и может купить долю в ООО «Моторика». Сооснователь «Моторики» Илья Чех уточнил лишь, что компания «готовится привлекать новый раунд инвестиций и общается с разными инвесторами». В АФК «Система» от комментариев отказались.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Моторика» учреждено в 2015 году, 77,9% у ООО «Хомо Актус» (37,32% у ООО ППИТ-15, бывшее «РФПИ-Управление инвестициями 19», остальное у пяти физлиц), 22,1% — УК «Дальневосточный фонд высоких технологий» (67% у «Роснано» и 33% у ВЭБ.ДВ). По итогам 2022 года выручка «Моторики» составила 610,4 млн руб. при чистой прибыли 85,4 млн руб.

В «Моторике» сообщили “Ъ”, что «продолжают развитие поставок на всей территории РФ, СНГ и в странах Индии и Юго-Восточной Азии: Малайзии, Индонезии, Вьетнама, Таиланда». В 2023 году компания приняла решение запустить направление роботизированных протезов ног, добавили там, и сейчас ищет готовые решения или команды разработчиков с предсерийным производством. В планах, говорят в «Моторике», выход на IPO. К марту 2022 года, по собственным данным, компания в целом выпустила 3500 протезов, а за год после этого — еще 1800.

О том, что рынок протезов в 2023 году может столкнуться с повышенным спросом из-за военных действий, участники рынка предполагали еще прошлой осенью (см. “Ъ” от 27 октября 2022 года). О необходимости стимулировать развитие производства протезов и компонентов к ним неоднократно говорили и власти. Так, в январе президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопросы о развитии в РФ «производства протезов, комплектующих изделий к ним и исходных материалов, используемых для их производства».

За последний год крупные российские компании стали проявлять интерес к инвестициям в компании, разрабатывающие и производящие бионические протезы, подтверждает гендиректор MaxBionic Тимур Сайфутдинов: «Предстоит увеличение числа контрактов по протезированию участников специальной военной операции». При этом достоверных данных об объеме рынка практически нет, уточнил господин Сайфутдинов. «Ежегодно продается порядка 200–300 протезов рук c микропроцессорным управлением. Один протез может стоить от 2 млн руб. с учетом установки»,— добавил топ-менеджер. По его словам, протезов нижних конечностей с микропроцессором продается 1–2 тыс. шт. в год, при «схожей цене за единицу изделия».

Рынок протезов верхних конечностей растет более чем на 15% в год, а доля бионических и тяговых протезов уже превышает 55% и увеличивается, уточняет венчурный партнер фонда «Восход» Артур Мартиросов: «Ключевые факторы — замещение косметических протезов, рост сегмента детского протезирования, краткосрочный тренд — проведение СВО».

В то же время на рынок серьезно повлияли санкции. Господин Сайфутдинов поясняет, что чипы и моторы, которые компании используют при производстве протезов, импортные: швейцарские, китайские и немецкие, «пригодных российских компонентов нет». Сейчас есть «ряд проблем» с закупкой комплектующих для средств реабилитации, из-за санкционной политики и ухода с российского рынка некоторых производителей, признают в «КРЭТ» (входит в «Ростех», производит протезы).

Если говорить о компонентах для бионических протезов, микроконтроллерах и микродвигателях, то использовавшуюся ранее европейскую электронику удалось заменить на китайские аналоги, утверждает господин Чех, подтверждая, что российских компонентов, пригодных для производства бионических протезов, на рынке нет: «Насколько я знаю, Минпромторг планировал финансировать разработку микродвигателей. Но проблема в том, что такой компонент применяется в ограниченном объеме оборудования: помимо протезов это роботы и экзоскелеты». Он добавляет, что, даже если в РФ освоят выпуск микродвигателей, без увеличения числа компаний, производящих роботов, протезы и подобную технику, спрос на компоненты обеспечить не получится.

Никита Королев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...