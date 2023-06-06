«Системе» не хватает рук

АФК «Система» может инвестировать в производителя бионических протезов «Моторика», говорят источники “Ъ”. Компания не отрицает, что ищет инвесторов. Интерес крупных компаний к сегменту увеличился из-за растущего на фоне военных действий спроса на бионические протезы: по оценке экспертов, их доля уже составляет более 55% рынка. Но из-за санкций у российских производителей возникли сложности, им приходится оперативно менять европейские компоненты на китайские.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Источники “Ъ” рассказали, что АФК «Система» Владимира Евтушенкова проявляет интерес к выходу на рынок бионических протезов и может купить долю в ООО «Моторика». Сооснователь «Моторики» Илья Чех уточнил лишь, что компания «готовится привлекать новый раунд инвестиций и общается с разными инвесторами». В АФК «Система» от комментариев отказались.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Моторика» учреждено в 2015 году, 77,9% у ООО «Хомо Актус» (37,32% у ООО ППИТ-15, бывшее «РФПИ-Управление инвестициями 19», остальное у пяти физлиц), 22,1% — УК «Дальневосточный фонд высоких технологий» (67% у «Роснано» и 33% у ВЭБ.ДВ). По итогам 2022 года выручка «Моторики» составила 610,4 млн руб. при чистой прибыли 85,4 млн руб.

В «Моторике» сообщили “Ъ”, что «продолжают развитие поставок на всей территории РФ, СНГ и в странах Индии и Юго-Восточной Азии: Малайзии, Индонезии, Вьетнама, Таиланда». В 2023 году компания приняла решение запустить направление роботизированных протезов ног, добавили там, и сейчас ищет готовые решения или команды разработчиков с предсерийным производством. В планах, говорят в «Моторике», выход на IPO. К марту 2022 года, по собственным данным, компания в целом выпустила 3500 протезов, а за год после этого — еще 1800.

О том, что рынок протезов в 2023 году может столкнуться с повышенным спросом из-за военных действий, участники рынка предполагали еще прошлой осенью (см. “Ъ” от 27 октября 2022 года). О необходимости стимулировать развитие производства протезов и компонентов к ним неоднократно говорили и власти. Так, в январе президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопросы о развитии в РФ «производства протезов, комплектующих изделий к ним и исходных материалов, используемых для их производства».

За последний год крупные российские компании стали проявлять интерес к инвестициям в компании, разрабатывающие и производящие бионические протезы, подтверждает гендиректор MaxBionic Тимур Сайфутдинов: «Предстоит увеличение числа контрактов по протезированию участников специальной военной операции». При этом достоверных данных об объеме рынка практически нет, уточнил господин Сайфутдинов. «Ежегодно продается порядка 200–300 протезов рук c микропроцессорным управлением. Один протез может стоить от 2 млн руб. с учетом установки»,— добавил топ-менеджер. По его словам, протезов нижних конечностей с микропроцессором продается 1–2 тыс. шт. в год, при «схожей цене за единицу изделия».

Рынок протезов верхних конечностей растет более чем на 15% в год, а доля бионических и тяговых протезов уже превышает 55% и увеличивается, уточняет венчурный партнер фонда «Восход» Артур Мартиросов: «Ключевые факторы — замещение косметических протезов, рост сегмента детского протезирования, краткосрочный тренд — проведение СВО».

В то же время на рынок серьезно повлияли санкции. Господин Сайфутдинов поясняет, что чипы и моторы, которые компании используют при производстве протезов, импортные: швейцарские, китайские и немецкие, «пригодных российских компонентов нет». Сейчас есть «ряд проблем» с закупкой комплектующих для средств реабилитации, из-за санкционной политики и ухода с российского рынка некоторых производителей, признают в «КРЭТ» (входит в «Ростех», производит протезы).

Если говорить о компонентах для бионических протезов, микроконтроллерах и микродвигателях, то использовавшуюся ранее европейскую электронику удалось заменить на китайские аналоги, утверждает господин Чех, подтверждая, что российских компонентов, пригодных для производства бионических протезов, на рынке нет: «Насколько я знаю, Минпромторг планировал финансировать разработку микродвигателей. Но проблема в том, что такой компонент применяется в ограниченном объеме оборудования: помимо протезов это роботы и экзоскелеты». Он добавляет, что, даже если в РФ освоят выпуск микродвигателей, без увеличения числа компаний, производящих роботов, протезы и подобную технику, спрос на компоненты обеспечить не получится.

Никита Королев