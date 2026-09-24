Сын основателя АФК «Система» Феликс Евтушенков возглавил компанию
Совет директоров холдинга «Система» назначил бывшего первого вице-президента холдинга Феликса Евтушенкова его главой. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба АФК «Система».
Феликс Евтушенков
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
Бывший президент компании Тагир Ситдеков продолжит работу в компании. Господин Ситдеков возглавлял АФК «Система» с 2022 года. Летом 2025-го его полномочия продлили до июля 2028 года.
В корпорации заявили, что смена руководителя отражает новый этап развития компании. О других изменениях в составе руководства сообщат дополнительно, отметили в «Системе».
Феликс Евтушенков — сын основателя «Системы» Владимира Евтушенкова — работает в холдинге с 1999 года. Он занимался коммерческой и жилой недвижимостью, а затем курировал различные активы в АФК «Система». В 2012 году господин Евтушенков перешел в IT-сектор, а с 2022-го занимался инвестициями в проекты на быстроразвивающихся рынках.
До назначения президентом в июле 2022 года Тагир Ситдеков был управляющим партнером АФК «Система» и курировал проекты корпорации в различных отраслях, включая здравоохранение и фармацевтику. Его прежняя роль заключалась в курировании проектов корпорации в различных отраслях.
В октябре 2022 года Ситдеков описывал инвестиционную стратегию АФК «Система» как консолидацию высококачественных активов и использование возможностей, возникающих в процессе трансформации рынка. Это зафиксированная для 2022 года характеристика подхода холдинга к инвестициям.