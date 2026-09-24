Сын основателя АФК «Система» Феликс Евтушенков возглавил компанию

Совет директоров холдинга «Система» назначил бывшего первого вице-президента холдинга Феликса Евтушенкова его главой. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба АФК «Система».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Феликс Евтушенков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Феликс Евтушенков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший президент компании Тагир Ситдеков продолжит работу в компании. Господин Ситдеков возглавлял АФК «Система» с 2022 года. Летом 2025-го его полномочия продлили до июля 2028 года.

В корпорации заявили, что смена руководителя отражает новый этап развития компании. О других изменениях в составе руководства сообщат дополнительно, отметили в «Системе».

Феликс Евтушенков — сын основателя «Системы» Владимира Евтушенкова — работает в холдинге с 1999 года. Он занимался коммерческой и жилой недвижимостью, а затем курировал различные активы в АФК «Система». В 2012 году господин Евтушенков перешел в IT-сектор, а с 2022-го занимался инвестициями в проекты на быстроразвивающихся рынках.