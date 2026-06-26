АФК «Система» не выплатит дивиденды за 2025 год
Акционеры ПАО АФК (MOEX: AFKS) «Система» одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год, передает корреспондент «Интерфакса» с заседания. На торгах в 14:35 мск бумаги компании дорожают до 11,88 руб. за штуку, прибавляя 4,57%.
Согласно дивидендной политике компании на 2024-2026 годы, выплата должна составлять не менее 0,52 руб. на акцию. При сокращении внешнего долга АФК «Система» могла бы рассмотреть дивиденды на уровне 50% от FCF за отчетный период.
По итогам 2024 года компания также не смогла выплатить дивиденды из-за кредитно-денежной политики, задач по снижению размера обязательств и обеспечения стабильного финансового положения в будущем.
АФК «Система» — крупнейшая в России инвестиционная компания, основана в 1993 году. Представлена более чем в 20 секторах экономики, включая телекоммуникации (42% МТС), лесопереработку (70% «Сегежа»), здравоохранение (95% «Медси»), недвижимость (48% «Эталона») и гостиничный бизнес (Cosmos Hotel Group).
На 49,2% АФК «Система» принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 15,3% — у его сына и старшего управляющего партнера корпорации Феликса Евтушенкова, 2,9% распределены между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом. В свободном обращении находится 32,6% бумаг.
Рекомендация совета директоров АФК «Система» о невыплате дивидендов за 2025 год и ранее за 2024 год связана с текущей денежно-кредитной политикой и необходимостью сокращения обязательств компании. Это не первый случай, когда АФК «Система» принимает такое решение: в последний раз дивиденды выплачивались в 2021 году.
В апреле 2024 года была принята дивидендная политика, по которой АФК «Система» стремится выплачивать не менее 0,52 руб. на акцию. При этом на 2025-2026 годы планировалось увеличить размер рекомендуемых дивидендов на 25-50% к предыдущему году. Однако в июне 2025 года компания уже отклонилась от этой политики, решив не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, ссылаясь на те же причины. По итогам 2022 года АФК «Система» выплатила дивиденды в размере 3,9 млрд руб. (0,41 руб. на акцию).