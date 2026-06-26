АФК «Система» не выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО АФК (MOEX: AFKS) «Система» одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год, передает корреспондент «Интерфакса» с заседания. На торгах в 14:35 мск бумаги компании дорожают до 11,88 руб. за штуку, прибавляя 4,57%.

Согласно дивидендной политике компании на 2024-2026 годы, выплата должна составлять не менее 0,52 руб. на акцию. При сокращении внешнего долга АФК «Система» могла бы рассмотреть дивиденды на уровне 50% от FCF за отчетный период.

По итогам 2024 года компания также не смогла выплатить дивиденды из-за кредитно-денежной политики, задач по снижению размера обязательств и обеспечения стабильного финансового положения в будущем.

АФК «Система» — крупнейшая в России инвестиционная компания, основана в 1993 году. Представлена более чем в 20 секторах экономики, включая телекоммуникации (42% МТС), лесопереработку (70% «Сегежа»), здравоохранение (95% «Медси»), недвижимость (48% «Эталона») и гостиничный бизнес (Cosmos Hotel Group).

На 49,2% АФК «Система» принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 15,3% — у его сына и старшего управляющего партнера корпорации Феликса Евтушенкова, 2,9% распределены между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом. В свободном обращении находится 32,6% бумаг.