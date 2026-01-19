Чипы в деле

“Ъ” стали известны параметры и условия сделки по продаже «Сберу» доли АФК «Система» в микроэлектронном холдинге ГК «Элемент». Актив оценен в сумму около 24 млрд руб. при стоимости всей группы более 50 млрд руб. Производственные мощности «Элемента» перейдут под управление дочерней структуры «Сбера», которая станет платформой для дальнейшей консолидации отрасли микроэлектроники.

По данным “Ъ”, сделка по продаже доли АФК «Система» в крупнейшем производителе электроники в России ГК «Элемент» «Сберу» была закрыта перед Новым годом с оговорками, которые должны быть устранены до конца января. Доля АФК в «Элементе» оценена примерно в 24 млрд руб., вся компания — более чем в 50 млрд руб., сообщил “Ъ” источник, знакомый с деталями сделки.

«Сберу» переходят практически все активы, входящие в группу компаний, за исключением «Корпорации роботов», говорит собеседник “Ъ”. Последняя остается под контролем АФК «Система».

После завершения сделки все производственные активы «Элемента» будут переведены под управление одной из дочерних компаний «Сбера», на базе которой в дальнейшем планируется консолидировать и другие компании отрасли.

В числе наиболее вероятных приобретений источники “Ъ” называют «НМ-Тех» и еще несколько разработчиков и производителей микроэлектроники. Источник “Ъ” сообщает, что с учетом сроков и задач государства по созданию нового гиганта в микроэлектронике о новых приобретениях может быть объявлено уже в ближайшие несколько месяцев.

Перевод предприятий «Элемента» под управление «Сбера», по данным источников “Ъ”, также планируется завершить в течение следующих двух-трех месяцев. ПАО «Элемент» будет расформировано, а функции управляющей компании перейдут к структуре «Сбера».

Источник “Ъ” не исключает, что часть менеджерской команды «Элемента» может не войти в управление новой холдинговой структуры. Новая команда управленцев будет формироваться с учетом интересов государства в более активном развитии отрасли, отмечает он, добавляя, что поиск главы новой компании ведется с осени прошлого года.

Минпромторг и «Сбер» на запрос “Ъ” не ответили, в ГК «Элемент» и АФК «Система» отказались от комментариев.

О начавшихся переговорах по продаже «Сберу» доли АФК «Система» в крупнейшем российском производителе микроэлектроники «Элемент» “Ъ” сообщал в сентябре прошлого года. Собеседники “Ъ” на финансовом рынке тогда называли среди возможных целей сделки для АФК снижение долговой нагрузки, которая близилась к 1,5 трлн руб. ПАО «Элемент» в первом полугодии 2025-го сократило выручку на 19% год к году, до 16,1 млрд руб., сообщал «Интерфакс». Чистая прибыль также упала на 47,3%, до 2 млрд руб., EBITDA сократилась на 36%, до 3,6 млрд руб., рентабельность EBITDA составила 22,3% против 28,2% годом ранее. Соотношение чистый долг / EBITDA составило 0,7х против 0,2х годом ранее.

Группа «Элемент» была образована в результате слияния активов «Ростеха» и АФК «Система» в сфере микроэлектроники в 2019 году. На момент создания группы 49,99% принадлежало «Ростеху», а 50,01% — АФК «Система». Целью создания группы было «формирование на базе ведущих отечественных предприятий единого национального центра компетенций в сфере разработки и производства микроэлектроники». Объединяет более 30 компаний, в их числе завод «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» и др.

По собственной оценке, обеспечивает более 50% российского производства электронной компонентной базы (продукция ГК «Элемент» используется в банковских и транспортных картах и др.). Производит интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, силовую электронику, модули, корпуса для микросхем, а также радиоэлектронную аппаратуру. В мае 2024 года «Элемент» провел IPO на СПБ Бирже, в июне получил вторичный листинг на Мосбирже, на конец 2025 года точный размер долей основных владельцев не раскрывается, на конец 2024 года объем акций free-float составлял 11,2%.

Сейчас капитализация ГК «Элемент» составляет 59,3 млрд руб., однако, так как на момент закрытия сделки цена акций была ниже, аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын считает, что сделка прошла «по рыночной цене».

С 5 января цена акций ГК «Элемент» на Мосбирже показывала устойчивый рост: со 114,4 руб. за 1 тыс. акций до 126,7 руб. за 1 тыс. акций на 18:30 19 января, или на 11%. При этом объем торгов акциями на основной сессии 19 января превысил 49 млн руб.

«У государства есть стратегия развития микроэлектроники до 2030 года, где поставлен ряд задач: достижение технологического суверенитета, сокращение технологической ступени с 90 до 14 нм при увеличении объема производства микросхем»,— говорит партнер инвесткомпании KAMA FLOW Павел Охонин. Он считает, что эти задачи невозможно выполнить без привлечения непрямых государственных инвестиций, в том числе за счет корпораций, поэтому появление нескольких крупных игроков, которые будут масштабно вкладываться в эту отрасль, по его словам, неизбежность.

«Говоря о “Сбере”, важно понимать, что тот же ИИ в большой степени опирается на материальную базу — “железо”, процессоры и т. д. Без наличия соответствующих наработок невозможно построить производство»,— отмечает господин Охонин.

Исходя из стратегии «Сбера» по цифровизации и ИИ, включение микроэлектроники в контур группы компании является логичным, говорит директор консорциума «Базис» Арсений Брыкин. Это грамотная стратегия вертикальной интеграции. В результате ее реализации будет создан самый мощный производитель микроэлектроники в РФ, имеющий в лице акционера стратегического инвестора с большим количеством проектов, отметил он.

Филипп Крупанин, Алексей Жабин