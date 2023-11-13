Segezha получила 10,9 млрд руб. убытка по МСФО после прибыли в прошлом году

Чистый убыток лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК «Система», MOEX: AFKS) по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев этого года составил 10,897 млрд руб. За аналогичный период прошлого года холдинг получил прибыль в размере 7,024 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Выручка Segezha Group за девять месяцев снизилась на 20%, до 63,71 млрд руб. OIBDA холдинга снизилась на 63%, составив 7 млрд руб.

За третий квартал выручка выросла на 13% по сравнению со вторым кварталом, до 23,923 млрд руб. В компании заявили, это связано с ростом объемов реализации готовой продукции, и эффектом от ослабления рубля к основным иностранным валютам.

Чистый убыток за третий квартал сократился на 17% по сравнению со вторым, до 3,24 млрд руб. OIBDA холдинга за третий квартал составила 3 млрд руб., не изменившись по сравнению со вторым кварталом, а рентабельность по OIBDA составила 12%.

О ситуации на рынке лесопереработки — в материале «Ъ» «Доски экспортируются с трудом».

Анастасия Ларина