Прибыль уплыла от лосося

Одно из крупнейших российских предприятий по добыче тихоокеанского лосося — холдинг «Восход», чей бизнес оценивается в 13–15 млрд руб.,— сменило владельца. АФК (MOEX: AFKS) «Система», которой принадлежало предприятие, уступила контроль малоизвестной на рыбном рынке предпринимательнице Милане Керимовой. АФК не удалось за несколько лет вывести холдинг на приемлемый уровень рентабельности в том числе из-за падения в прошлом году в два раза добычи лососевых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Зима / РИА Новости Фото: Андрей Зима / РИА Новости

Принадлежащее М. C. Керимовой АО «Инсофт» получило контроль над АО «Море проект» — владельцем 99,9% рыбопромышленного холдинга (РПХ) «Восход». Ранее эта доля была у АФК «Система». Эта информация содержится в отчетности «Море проекта» за 2024 год, опубликованной в конце апреля 2025 года. Собеседник “Ъ”, знакомый с деталями сделки, уточняет, что покупателя зовут Милана Керимова. Три собеседника “Ъ” на рыбопромышленном рынке не исключают, что госпожа Керимова может действовать в интересах АФК «Система». Новая собственница «Восхода» до сих пор не была известна на рыбопромышленном рынке. Оперативно связаться с госпожой Керимовой не удалось. В РПХ «Восход» “Ъ” не ответили. В АФК «Система» от комментариев отказались.

Руководитель департамента M&A инвесткомпании BGP Capital Иван Пешков оценивает текущую рыночную стоимость РПХ «Восход» в 13–15 млрд руб. с учетом долга.

Но бизнес, судя по данным СПАРК, пока далек от желаемых показателей рентабельности. В 2024 году выручка предприятия составила 115,7 млн руб., чистый убыток — 195,7 млн руб.

Совокупный оборот четырех подконтрольных ей структур (ООО «УК "Камчатка Проект"», «Викта», «Лойд Авто» и «Лойд Фиш») составил 4,85 млрд руб., сократившись за год на 27,4%.

В то же время РПХ «Восход» считается на рынке одним из крупнейших российских добытчиков тихоокеанского лосося. Основные активы компании находятся на Камчатке: 30 рыболовных участков, 6 заводов и более 35 кораблей. Эти мощности позволяют выпускать в год более 24 тыс. тонн готовой продукции, красной рыбы и икры.

АФК «Система» в 2021 году начала приобретать рыбопромышленные активы на Камчатке, вошедшие затем в РПХ «Восход». В ноябре 2023 года сообщалось, что 22,5% холдинга получило АО «Краунинвест» Ольги Зачиняевой. Но затем эта структура вышла из состава учредителей.

Уступить сейчас весь бизнес добытчика тихоокеанского лосося АФК «Система» могло вынудить несколько факторов.

Первое — это возможные проблемы при экспорте продукции в некоторые страны, так как АФК и его совладельцы Владимир и Феликс Евтушенковы находятся под западными санкциями, поясняет соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов. До 70% лосося, выловленного на Дальнем Востоке, идет на внешние рынки, а санкции предусматривают блокировку платежей и ограничения в портах, добавляет гендиректор O2Consulting Филипп Данько.

Второй фактор — исключительно экономический. 2024 год был одним из худших для добытчиков лососевых видов рыбы из-за резкого падения объема вылова, отмечает Иван Пешков. По данным Росрыболовства, в прошлом году объем добычи упал более чем вдвое год к году, до 235,4 тыс. тонн, чего не случалось с 2005 года.

Рыболовные компании работают за счет кредитных средств, и существенной проблемой для них стал рост ключевой ставки ЦБ, добавляет господин Пешков.

Директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Татьяна Пушкова говорит, что среднегодовая рентабельность в целом в российском рыболовстве в 2022–2024 годах снизилась до 33% с 60% в 2018–2021 годах. Непосредственно для Камчатки она сократилась с 57,5% до 20,6%, уточняет эксперт.

Рентабельность рыбопереработки в России, по словам эксперта, за последние четыре года снизилась с 24,7% до 11,6%. Но в то же время вложения в бизнес по добыче лососевых видов рыбы остаются выгодными. За счет роста мирового потребления и мер господдержки это один из наиболее перспективных сегментов рыбопромышленности для инвесторов, констатирует госпожа Пушкова.

Александра Мерцалова