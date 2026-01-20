«Ростех» сохранит долю в холдинге ГК «Элемент»

Госкорпорация «Ростех», в отличие от АФК «Система», не собирается продавать свою долю в микроэлектронном холдинге ГК «Элемент». Об этом в корпорации сообщили ТАСС и «РИА Новости».

Ранее «Ъ» выяснил параметры и условия сделки по продаже «Сберу» доли АФК «Система» в «Элементе», которая была накануне 2026 года. «Сберу» перейдут почти все активы, входящие в холдинг, за исключением «Корпорации роботов», которая остается под контролем «Системы». Доля АФК оценена примерно в 24 млрд руб., сообщил «Ъ» источник, который знаком с деталями сделками.

На момент создания группы 49,99% принадлежало «Ростеху», а 50,01% — АФК «Система». Сейчас доля «Ростеха» в холдинге составляет 41,6%, в его состав входят более десятка предприятий госкорпорации, сообщили представители «Ростеха» агентствам.

