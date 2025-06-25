АФК «Система» продлила полномочия своего президента еще на три года

Совет директоров АФК (MOEX: AFKS) «Система» утвердил президентом компании Тагира Ситдекова, который впервые занял этот пост в 2022 году. Он будет занимать должность президента до июля 2028 года, пишет «Интерфакс». Совет пришел к этому решению накануне, сообщили в корпорации.

Прежде — с 2021 года — господин Ситдеков работал в корпорации в должности управляющего партнера. Он стал преемником Владимира Чирахова, который покинул корпорацию в 2022 году.