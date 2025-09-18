«Сбер» ведет переговоры о покупке доли АФК «Система» в ГК «Элемент»

Крупнейший российский производитель микроэлектроники «Элемент» может сменить одного из ключевых акционеров. Как выяснил «Ъ», «Сбер» ведет переговоры с АФК (MOEX: AFKS) «Система» о приобретении ее доли в компании.

По мнению источников в отрасли, этот шаг логичен для банка, который ранее уже вошел в капитал производителя вычислительной техники «Аквариус», и позволит создать полный производственный цикл. Для «Системы» же выход из актива станет способом сократить долговую нагрузку, превышающую 1,4 трлн руб.

Эксперты оценивают возможную сумму сделки в 15–28 млрд руб. Источники «Ъ» не исключают, что эта сделка может стать первым шагом к масштабной консолидации отрасли.

Подробнее — в материале «Ъ» «Привлечение электроники»