Выручка АФК «Система» за второй квартал выросла на 19%

Консолидированная выручка АФК «Система» за апрель—июнь выросла на 19% год к году, до 245,7 млрд руб., следует из отчетности компании (.pdf). Показатель OIBDA за второй квартал снизился на 22,3%, до 75,1 млрд руб.

Капитальные затраты корпорации во втором квартале составили 30 млрд руб. За отчетный период ее финансовые обязательства снизились на 15,6%, до 222,2 млрд руб., в связи с погашением банковских кредитов за счет дивидендов от активов и монетизаций.

По итогам 2022 года АФК «Система» выплатила дивиденды в размере 3,9 млрд руб. (0,41 руб. на акцию). Выплаты были одобрены советом директоров компании в июне.

Лаура Кеффер