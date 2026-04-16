АФК «Система» намерена провести IPO Cosmos Group и «Медси» в 2026 году

Сеть отелей Cosmos и частных клиник «Медси» (входят в АФК «Система») планируют провести первичное размещение акций в 2026 году. Об этом сообщил основатель «Системы» Владимир Евтушенков на форуме Московской биржи.

По словам господина Евтушенкова, сеть отелей Cosmos — самая большая и динамично развивающаяся в стране. «Какие-то деньги действительно можно через биржу привлечь, но это основание для того, чтобы она стала действительно одной из международных сетей, которая существует сегодня в мире, и мы их все знаем»,— пояснил он (цитата по агентству «Прайм»).

Сейчас в России и в ближнем зарубежье открыты более 200 клиник «Медси», добавил Владимир Евтушенков. «Но, если мы сделаем ей IPO, это будет элементом доверия к сети»,— указал акционер.

Cosmos Hotel Group — один из лидеров гостиничного бизнеса в России. В портфеле оператора 44 отеля в 28 городах страны. ГК «Медси» включает 145 частных клиник, из них 63 — в Москве. В медцентрах заняты более 15 тыс. специалистов.