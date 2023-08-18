АФК «Система» строит планы

В России появится сеть деревянных отелей. Строительство запускает структура, входящая в группу АФК «Система». Девелопер построит 30 мини-гостиниц по маршруту Золотого кольца, а также в Центральном и Южном федеральном округах, пишут «Ведомости». В каких именно городах, не уточняется. Это будут трехэтажные постройки на 50 с небольшим номеров. Здания будут возводить из монолитных панелей, сделанных из перекрестно склеенных деревянных слоев. Инвестиции в один такой объект оцениваются в 300 млн руб. Всего проект обойдется застройщику в 9 млрд руб. Строительство начнется уже в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С точки зрения гостиничного бизнеса проект наверняка будет рентабельным, считает владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы: «Когда мы с вами путешествуем в города Золотого кольца, все-таки ожидаем что-то близкое к Средневековью. И дерево очень хорошо откликается на концепцию того времени, это хороший материал, он хорош именно для использования в загородном строительстве, в таких исторических городах.

Если это дерево осовременить, например, использовать его с большим количеством стекла, получается и экологично, и красиво, и атмосферно. Объем инвестиций совершенно небольшой на 52 номера, окупаемость будет приблизительно 10 лет, поскольку доходность где-то 6-8% годовых. В среднем мы говорим о сроках от 15 лет. С объектом с полной инфраструктурой это небольшие инвестиции. Я уверен, это жизнеспособные проекты».

Эксперты пояснили, почему АФК «Система» выбрала именно такой формат для новой гостиничной сети. Во-первых, у группы есть свой деревообрабатывающий бизнес, поставляющий основной материал. Во-вторых, постройки в три этажа позволяют сэкономить на лифте и прочем технологическом оснащении. По словам представителей застройщика, деревянные гостиницы сдадут полностью готовыми к эксплуатации, с меблировкой.

Возможно, АФК «Система» планирует продавать отели «под ключ» другим игрокам рынка, предположила независимый директор по развитию компании KravtGroup, которая специализируется на строительстве и управлении гостиничной недвижимостью, Ангелина Самадова: «АФК закрывает все потребности потенциального инвестора или заказчика, который просто хочет выкупить деревянные модули, потому что у "Системы", как мы знаем, есть Segezha с деревообработкой. Она может себе позволить контроль качества.

Также у них есть управляющая гостиничная компания, которая может сопровождать проектирование и консультирование потенциального заказчика. Таким образом, у любого инвестора появляется возможность получить комплексное сопровождение хотя бы на первое время, чтобы понять, какие ошибки делать категорически нельзя. Это большое преимущество, которое сейчас возникнет на рынке гостиничных технологий. Все от этого только выигрывают».

Но у масштабирования такого проекта есть существенные ограничения. Деревянные отели будут окупаться только в регионах с длинным туристическим сезоном и большим турпотоком. К тому же отельерам необходимо будет держаться в рамках экологической концепции, отметил исполнительный директор ассоциации «Независимый гостиничный альянс» Андрей Михайлец:

«Это, с одной стороны, модно, поскольку развивается тема экокурортов, различных фермерских проектов, выделяются гранты. В последнее время активно развивается внутренний туризм, в том числе с учетом глэмпингов и деревянных, некапитальных строений, в частности, в рекреационных зонах, там, где разрешено строительство.

Это активно поддерживают инвесторы. Плюс такие проекты быстро реализуются с точки зрения строительного сезона, проектировочных решений. Вопрос в том, в каких регионах будут строить отели и что там происходит с другой инфраструктурой.

Это может хорошо пойти в Подмосковье, Краснодарском крае, Черноземье, на Алтае, а также везде, где есть видовые места.

Могут быть особенности, связанные с эксплуатацией, может быть, это недостаточно долговечные объекты в долгосрочной перспективе, другое обслуживание. Могут быть вопросы с теплопотерями. Скорее всего, затраты на эксплуатацию будут выше после открытия отеля».

Гостиничные корпуса из деревянных плит в России уже есть. В частности, такие объекты работают в Клинском районе Подмосковья. Предполагается, что технологию будут применять и в многоэтажном жилье. Так, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин ранее сообщал, что специалисты проводят экспертизу возведения девятиэтажных деревянных домов, идет согласование по противопожарным характеристикам.

Президент Владимир Путин в начале августа призвал строителей не затягивать работу по доступности деревянного домостроения в стране. Минстрой и МЧС заверили, что нормативная база будет разработана в начале следующего года.

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Светлана Белова