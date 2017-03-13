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Воронеж. Черноземье
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Главные новости к утру 21 июня
20/06
Депутат Госдумы от регионов Черноземья Сергей Гаврилов спровоцировал массовый протест в Грузии
20/06
Воронежский арбитражный управляющий возглавил партию из коллег
20/06
Сотрудники СКР по Орловщине начали три доследственных проверки по итогам прямой линии с президентом
20/06
Председатель Белгородского облсуда Александр Шипилов возглавил Краснодарский краевой суд
20/06
«Золотой колос» вернул в бюджет Воронежской области около 20 млн рублей
20/06
Курские власти пытаются взыскать более 70 млн рублей долга за аренду земель
20/06
«Строймастер» подал иск к кандидату в липецкие губернаторы Александру Шерину
20/06
Воронежский аэропорт увеличил пассажиропоток до 280 тыс. человек за пять месяцев
20/06
ВТБ в Орловской области нарастил розничный кредитный портфель
20/06
Курское горсобрание избрало Виктора Карамышева мэром
20/06
Орловская компания «Экосити» отбилась от банкротства
20/06
Липецкие власти решили контролировать работу завода «Свободный сокол» после обращения его сотрудников к Владимиру Путину
20/06
Орловская активистка попробует принять участие в выборах депутата Госдумы
20/06
«Курскэнерго» взыскивает со своих потребителей почти 600 млн рублей задолженности
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(обновлено: 23.05.2019)
Происшествия в Черноземье
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Воронежского полицейского подозревают в попытке получить 10 млн рублей
«Магнит» замкнул проводку
Под Воронежем потушили крупнейший техногенный пожар в истории региона
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Белгородская полиция расследует хищение 5 млн рублей из областного бюджета
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Александр Гусев просит прекратить огонь
Воронежские власти считают военных виновными в лесных пожарах
Директору липецкого фонда капремонта припомнили старые долги
Липецккомбанк надеется взыскать с Александра Козина 68 млн рублей через банкротство
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Ампутация привела к уголовному делу
Воронежских врачей подозревают в причинении тяжкого вреда по неосторожности
Налоговики пришли на сладкое
ФНС проверяет налогооблагаемую базу Грибановского сахзавода
Из яблоневого сада вырос приговор
Осужден директор компании, выкупившей 76 га в Воронеже за 5 млн рублей
Казачьему корпусу простили пюре
Крупное образовательное учреждение под Воронежем возобновит работу
К охранникам обратились за деньгами
Руководство воронежского ЧОПа заподозрили в обналичивании
Силовики не поверили в инвентаризацию
Директор липецкого ОГУП заподозрена в превышении полномочий
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Экс-глава тамбовского УФНС осталась без надзора
Осужденная за взятку Любовь Кругова не дождалась конвоя и оказалась в розыске
Киллеру дали выговориться
В Орле завершено расследование дела о резонансных убийствах
«Модус» эвакуировали в Воронеж
Местные следователи задержали гендиректора компании Надежду Лещенко
Бывший главный архитектор Воронежа получил три года
Суд вынес обвинительный приговор Антону Шевелеву
Экс-мэра Судака проверят в Липецке
СКР просят изучить работу областного чиновника, объявленного в розыск на Украине
Взятке ищут смягчения
Обвинение просит для бывшего главного архитектора Воронежа четыре года колонии строгого режима
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Как в Воронеже прошел Платоновский фестиваль
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«Музыка мира» на Платоновском фестивале в Воронеже
Open-air этнических исполнителей посетили более 5 тыс. человек
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Девятый международный Платоновский фестиваль искусств
стартовал в Воронеже
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А город не знал
Воронежские силовики освободили «захваченное террористами» здание областного УГИБДД
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«Город надо было встряхнуть»
По Воронежу «прорычал» H.O.G. Spring Challenge
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Независимый театр в Белгороде
Прошел фестиваль современной пьесы «Наш кислород»
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Парад Победы в Воронеже
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Как военные готовят технику к параду 9 мая в Воронеже
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День без труда
33 тыс. воронежцев поучаствовали в шествии на Первомай
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«Власти не знают потребностей малого и среднего бизнеса»
Воронежские предприниматели предлагают скорректировать механизмы поддержки
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Курский текстиль заворачивают в суд
Региональные власти добиваются от «Экотекса» соблюдения экологических норм
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Энергоблок №5 НВАЭС выведен в ремонт
Планово-предупредительный ремонт продлится 65 суток
Как «Свободный сокол» уходил от долгов
Качество поставки электроэнергии от подстанции, принадлежащей липецкому заводу «Свободный Сокол», много…
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Тракторам здесь не место
Промплощадку в центре Курска планирует застроить жильем воронежский «Инстеп»
«Авангард» дорос до суда
Противники высоток в Липецке и застройщик готовятся к правовому решению
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия