Вице-свидетель

В Воронеже по уголовному делу журналиста Александра Пирогова о клевете на бывшего депутата Госдумы Андрея Маркова (процесс известен явкой в суд высокопоставленных свидетелей) допросили вице-губернатора Дмитрия Маслова. Чиновник, курирующий вопросы внутренней политики, на заседании прочитал небольшой отрывок статьи, которая, по версии следствия, содержит обвинение парламентария в преступлениях. Господин Маслов, который 20 лет назад служил в органах ФСБ с Андреем Марковым, решительно опроверг, что герои публикаций журналиста уклонялись от служебных командировок в Чечню, как заявлял автор. Но подтвердил, что оба туда не ездили — из-за отсутствия соответствующего распоряжения.

Вице-губернатор Воронежской области Дмитрий Маслов дал показания в суде по делу журналиста Александра Пирогова

Фото: Сергей Толмачев / «Коммерсантъ»

В Центральном райсуде Воронежа в среду, 23 сентября, прошло очередное заседание по рассмотрению уголовного дела журналиста Александра Пирогова. Его судят за клевету на теперь уже бывшего — после прошедших выборов — депутата Госдумы от региона Андрея Маркова (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ; до пяти лет лишения свободы). В местном управлении Следственного комитета России считают, что журналист в 2020–2021 годах в серии публикаций в изданиях «Экономика Черноземья и жизнь регионов» и «Воронежские новости» обвинил тогдашнего парламентария в тяжких и особо тяжких преступлениях.

В статьях журналист утверждал, что политик, занимавший ранее должности в органах исполнительной власти региона, курировал местных оппозиционеров, входивших в признанную впоследствии экстремистской организацию, обманывал коллег, за деньги организовывал протесты и контролировал работу большинства местных СМИ.

В статье господин Пирогов подробно описывал службу господина Маркова в УФСБ по Воронежской области в 1994–2009 годах, опираясь на свою информацию и данные своих источников. Журналист утверждал, что до прихода в политику господин Марков якобы «пробовал отсидеться в своем уголку», чтобы не попасть в опасные командировки в Чечню. Впоследствии вместе с господином Марковым в облправительстве оказались и другие бывшие сотрудники службы безопасности, которые также не были в таких поездках. Речь в статьях шла про бывшего вице-губернатора Сергея Соколова и неназванного главу района Воронежской области.

Для дачи показаний по делу в суд в среду пришел действующий заместитель Воронежской области губернатора Дмитрий Маслов, который в 2003–2008 годах служил в УФСБ. Основной темой его допроса стали поездки в Чечню, так как чиновник не читал статей и не знал про обстоятельства работы Андрея Маркова в управлении региональной политики. Господин Маслов даже заявил, что тот в принципе не возглавлял управление, допустив, что может ошибаться.

Отвечая на вопрос обвинения, господин Маслов подтвердил, что сотрудники госбезопасности могли отказаться от командировок, но это сказывалось на них негативно. Адвокат журналиста Андрей Рябов уточнил у чиновника, увольняли ли таких людей «по собственному желанию».

Господин Маслов ответил, что не знаком с работой отдела кадров, но отметил, что отказавшийся от такой поездки сотрудник вряд ли бы мог занимать руководящую должность в органах власти.

Адвокат спросил у Дмитрия Маслова, образует ли, по его мнению, отказ от командировки в Чечню состав уголовного преступления. Вице-губернатор ответил, что не имеет понятия. «Вы же юрист», — обратилась к свидетелю судья Валентина Парадовская. «Я сейчас занимаюсь правоотношениями, связанными с гражданской сферой. Является ли это преступлением, не могу сказать»,— резюмировал свидетель, добавив, что ему неизвестны случаи привлечения бывших сотрудников ФСБ к уголовной ответственности за отказ от выезда в Чечню.

Александр Пирогов зачитал свидетелю часть публикации об отказе нескольких чиновников от командировок во время их службы в ФСБ. Чиновник сказал, что не воспринял на слух и взял у подсудимого текст и прочитал его самостоятельно. После этого господин Маслов уточнил, что формулировки в тексте не соответствуют деятельности и имеют негативную коннотацию: «Марков пробовал отсидеться в своем уголку. Что имеется в виду? Он что, мог спрятаться от предложения поехать в Чечню в своем кабинете? Вряд ли это возможно».

В финале господин Пирогов поинтересовался у вице-губернатора, должен ли был он сам отправиться в Чечню. Господин Маслов в ответ объяснил, что разнарядки на его командировку не было, поэтому он не поехал. В такой же ситуации, по словам чиновника, был и господин Марков. Адвокат журналиста уточнил у замгубернатора, должен был ли сотрудник согласиться на командировку перед выпуском соответствующего приказа. «Я уже не помню. Вы ж понимаете, разговор был короткий: либо "да", либо "до свиданья"», — резюмировал чиновник, подчеркнув, что Марков и другие герои статьи не были уклонистами.

Допрос других свидетелей продолжится в пятницу, 25 сентября.

Последние несколько заседаний стороны добиваются вызова на допрос бывшего вице-губернатора Сергея Соколова, который работает замруководителя исполкома «Народного фронта» в Москве.

Сергей Толмачев