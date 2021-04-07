Курский депутат насоветовал в Сибири

Депутат Курской областной думы от «Справедливой России» Александр Четвериков объявлен в федеральный розыск за хищение 98,9 млн руб. у омского АО «Логистическая компания "Зерно Сибири"». По версии следствия, господин Четвериков действовал в сговоре с местными бизнесменами — им в рамках расследования запрещены определенные действия. Схема хищения не раскрывается. Губернатор Омской области Александр Бурков накануне заявил, что стал инициатором уголовного дела, а около 70 млн руб. уже возращено. В ответ господин Четвериков обвинил главу региона в незаконных действиях на 200 млн руб., а отъезд из Омска объяснил «неразрешимыми разногласиями» с господином Бурковым.

О том, что глава фракции объединенной партии «Справедливая Россия, За Правду, Патриоты России» (СЗРП) в Курской облдуме Александр Четвериков объявлен в федеральный розыск, днем 5 апреля сообщило управление СКР по Омской области. Ведомство расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении господина Четверикова, бывших руководителей АО «Логистическая компания "Зерно Сибири"» и ООО «Дары Сибири», а также директора ООО «Глобал-С». По версии следствия, в 2019–2020 годах они похитили у «Зерна Сибири» более 98,9 млн руб. Омские фигуранты попали под запрет определенных действий, а курский депутат был объявлен в розыск.

Схему хищения, а также имена подозреваемых следствие не раскрыло. Вечером 5 апреля губернатор Омской области справоросс Александр Бурков во время онлайн-встречи с авторами местных Telegram-каналов частично прокомментировал уголовное дело, подтвердив претензии к Александру Четверикову. «Я был инициатором возбуждения этого дела, и, надеюсь, правоохранительные органы доведут его до конца. Попросил областную прокуратуру и управление внутренних дел провести проверку по материалам проверки финансово-контрольного управления губернатора, которая прошла в начале 2019 года. В процессе работы следствия львиная доля средств была возвращена, но порядка 30 млн руб. еще нет», — рассказал господин Бурков.

Он также отметил, что Александр Четвериков выдавал себя за советника губернатора, хотя им «никогда не был»: «Он был сторонником по партии, мы депутатствовали вместе (в пятом и шестом созывах Госдумы. — „Ъ“)». Александр Бурков также отметил, что господин Четвериков выступал от имени главы региона «по ряду вопросов по праву скупки сельскохозяйственных предприятий». «Это и было первым сигналом со стороны Минсельхоза, после чего мы направили проверку, чтобы оценить, что там происходит», — добавил губернатор, отметив, что «продавать они научили, но, к сожалению, видимо, и воровать тоже».

Логистическая компания «Зерно Сибири» была основана в сентябре 2019 года по инициативе Александра Буркова для повышения продаж произведенной в Омской области сельхозпродукции. Облправительству принадлежит 51% (285,6 млн руб.), 49% — у 112 местных производителей зерна. Компанию с момента основания до мая 2020-го возглавлял Алексей Секачев, позже до апреля 2021-го — Сергей Матиенко. Директором «Даров Сибири» с октября 2018-го по декабрь 2020-го был Максим Плужников. По данным «СПАРК-Интерфакс», омский «Глобал-С» с момента основания компании в августе 2009 года возглавляет его владелец Станислав Саута.

Вчера вечером Александр Четвериков в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» заявил, что «не принимал участия в каких-либо хищениях»: «Таковых не имелось в природе. От первого и до последнего слова относительно хищений являются инсинуациями, направлены на сведение личных счетов и умышленную дискредитацию. Я выражаю надежду, что следственные органы разберутся в происходящем». «Проект анонсировался громко. Губернатор Александр Бурков лично об этом докладывал Юрию Трутневу и Владимиру Путину. Первая поставка зерна баржами по Иртышу в Казахстан состоялась накануне саммита Россия — Казахстан и показала практическую эффективность проекта. Все вроде шло неплохо, но уже через три месяца, в декабре того же 2019 года, я был вынужден сложить свои полномочия в связи с неразрешимыми разногласиями с губернатором и покинуть гостеприимный Омск», — написал депутат.

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По словам Александра Четверикова, основой для проекта «Зерно Сибири» стала его докторская диссертация, а в совете директоров АО он отвечал «за стратегию развития», а не занимался финансами. При этом, утверждает депутат, кроме него в совете директоров были только подчиненные губернатора: «Сложно предположить, что ни с кем до этого не знакомый, приглашенный из другого региона, рядовой член совета директоров смог обхитрить местных чиновников и финансовых воротил, не имея даже доступа к распоряжению средствами».

Господин Четвериков предположил, что его преследование связано с провалившимся проектом, «который анонсировался перед самим президентом, и теперь надо найти крайнего». Кроме того, депутат заявил о том, что губернатор якобы «вымогал» у него 200 млн руб., 100 из которых он должен был отдать «доверенному лицу главы региона», а другие 100 «вложить в подконтрольный Александру Буркову “Сибирьагроинвест”». «После таких предложений я и покинул Омск, а Бурков, надо думать, затаил обиду и, чтобы не стать в очередь за пензенским губернатором, решил нанести упреждающий удар по несговорчивому соратнику по партии», — отметил Александр Четвериков.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Сибирьагроинвест» в равных долях принадлежит Веронике Овчаренко и ООО «Хлебное» Алексея и Андрея Кобцевых.

В Курском региональном отделении партии весь день не отвечали на звонки по рабочим телефонам. В пресс-службе Курской облдумы “Ъ-Черноземье” рассказали, что пока нет информации об отзыве мандата Александра Четверикова или рассмотрении ситуации комиссией по соблюдению регламента и депутатской этике. В базе разыскиваемых МВД господин Четвериков на вечер 6 апреля не фигурировал.

Александр Прытков