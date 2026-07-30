Дроны забуксовали в масле

Московский суд заключил под стражу миллиардера и бенефициара группы компаний «Эфко» Валерия Кустова. Предпринимателю, а также трем топ-менеджерам ГК вменяется мошенничество в особо крупном размере. Вместе с ними по делу, которое касается хищений субсидий на производство гражданских БПЛА, проходит также сотрудница управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга. Коллектив «Эфко» поддерживает задержанных сотрудников, отмечая их роль в обеспечении продовольственной безопасности РФ.

В «Эфко» официально отметили «личный вклад в развитие инновационных проектов», внесенный арестованными топами

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На этой неделе в социальных сетях и СМИ стали появляться сведения о масштабных обысках в офисах группы компаний «Эфко». Официально о проведении следственных мероприятий в правоохранительных органах или в компании не сообщали вплоть до утра четверга, 30 июля.

Как выяснилось из картотеки дел столичных судов, в среду, 29 июля, Мещанский райсуд Москвы заключил под стражу директора по стратегическому развитию белгородской ГК «Эфко» Владислава Романцева и заместителя директора по развитию компании Екатерину Кустову.

Обоим топ-менеджерам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Вместе с ними в СИЗО по решению суда оказалась замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя, которой вменяется растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

После ареста топ-менеджеров коллектив «Эфко» выразил им поддержку: «Их личный вклад в становление и развитие компании, строительство и повышение эффективности каждой из семи производственных площадок, участие в подборе и развитии персонала и колоссальную вовлеченность в свое дело знают и ценят тысячи сотрудников "Эфко"».

По данным компании, задержанные принимают непосредственное участие в становлении отрасли биоэкономики и вносят личный вклад в развитие инновационных проектов и обеспечение продовольственной безопасности РФ.

Днем в четверг Мещанский райсуд удовлетворил ходатайства следствия о заключении под стражу на два месяца ключевых фигурантов уголовного дела о мошенничестве — председателя совета директоров «Эфко» Валерия Кустова и генерального директора АО «УК "Эфко"» Евгения Ляшенко. Им также вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Валерий Кустов основал «Эфко» в 1994 году в Алексеевке Белгородской области. Согласно Infoline, к 2025 году группа компаний стала третьим по объему бизнеса игроком в пищевой отрасли в РФ. Входящие в ее состав предприятия занимаются производством масел, соусов и специальных жиров, а также развивают направление аналогов мясных и молочных продуктов. В портфеле компании бренды «Слобода», Altero, Hi!, а с покупкой бывших российских активов американской Bunge «Эфко» также перешли права на марки «Олейна» и Ideal. Консолидированная выручка группы в 2025 году составила 344 млрд руб. На 20 предприятиях «Эфко» работает порядка 20 тыс. человек.

В этом году господин Кустов вошел в мировой рейтинг миллиардеров Forbes. Издание оценило его активы в $1,1 млрд.

Источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах утверждают, что расследованием уголовного дела в отношении топ-менеджмента «Эфко» занимается следственный департамент МВД.

Оно стало продолжением расследования, которое этой весной инициировали белгородские полицейские. По обвинению в мошенничестве тогда был задержан и заключен под стражу известный выходец из «Эфко» Юрий Козаренко. Он работал в ГК в 2012–2022 годах, а потом трудился генеральным директором компании по производству беспилотных авиационных систем (БАС) «Транспорт будущего». Изначально в этой фирме участвовала сама «Эфко», но позже заявила о выходе из ее проектов.

Официально суть уголовного дела господина Козаренко не раскрывалась.

По информации «Ъ», ему могут вменять махинации при реализации программы импортозамещения по производству гражданских беспилотников.

Следствие считает, что компания «Транспорт будущего», получая госсубсидии на разработку и производство агродронов, закупала их в Китае и выдавала за собственное оборудование. Перед задержанием бенефициара и топ-менеджеров «Эфко» меру пресечения господину Козаренко могли смягчить.

Сергей Толмачев