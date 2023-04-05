Огонь пошел по траве

В регионах Черноземья начали борьбу с массовыми поджогами травы, которые в условиях резкого потепления могут перерасти в масштабные ландшафтные пожары. В Воронежской области с 1 января по 5 апреля число загораний травы уже в четыре раза превысило прошлогоднее; в большинстве субъектов пожарные ликвидируют десятки очагов в день. Хотя переходов огня на жилые дома и леса в Черноземье пока не допущено, власти Воронежской области решили ранее обычного, с 17 апреля, ввести особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров. Другие регионы с ограничениями пока не торопятся. Но в структурах Рослесхоза опасаются осложнения ситуации в лесах четырех областей Черноземья уже в апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти регионов Черноземья решили готовиться к пожароопасному периоду раньше обычного

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Власти регионов Черноземья решили готовиться к пожароопасному периоду раньше обычного

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О неблагоприятной динамике загораний в Воронежской области «Ъ-Черноземье» вчера рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы областного главка МЧС Роман Самойленко. По его словам, с начала года зарегистрировано 163 случая загорания «сухой травянистой растительности», тогда как за аналогичный период прошлого года — 39. «В связи с этим губернатором Александром Гусевым принято решение о введении особого противопожарного режима с 17 апреля»,— сказал он.

Такую динамику господин Самойленко объяснил тем, что население традиционно пытается «максимально сжечь луга», следуя мифу о «пользе» таких действий для растений. Переходов огня с травы на постройки и лесные массивы пока не допущено.

Все костры в регионе будут под запретом после начала действия особого противопожарного режима. Чаще всего он вводится в регионе накануне майских праздников, но установившаяся в 2023 году теплая погода и рост числа загораний привели к необходимости ужесточить режим ранее, чтобы не допустить масштабных ландшафтных пожаров, уточнили в главке. Сейчас сотрудники МЧС проверяют органы местного самоуправления на их готовность к пожароопасному периоду. «Опашка населенных пунктов будет выполнена на 100%, но пока погода не позволяет ее провести. Проверки продолжаются»,— сказал «Ъ-Черноземье» Роман Самойленко.

Также воронежское ГУ МЧС уже получило разрешение на полеты ведомственных беспилотников для поиска костров. Наземное патрулирование будут вести сотрудники пожарного надзора с участием полицейских и чиновников местных администраций.

В других регионах Черноземья также начались массовые загорания травы. Только за неделю 27 марта — 2 апреля белгородские пожарные потушили 21 возгорание травы, камыша и мусора на площади более 1,6 га. В Курской области 28 выездов на возгорание сухой травы зафиксировано только за 4 апреля; еще 18 — за 5 апреля. В Липецкой области с начала года зафиксировано уже более ста возгораний, общая площадь которых превысила 5,5 га. В Орловской области только 4 апреля сухая трава горела (преимущественно по вине населения) на 21 га (15 термоточек). В Тамбовской области также происходят загорания травы и камыша.

Во всех регионах Черноземья, несмотря на еще не введенный особый противопожарный режим, уже проводятся рейды по частному сектору и дачным обществам для контроля соблюдения правил пожарной безопасности. В Курской области только за 5 апреля выявили 13 нарушителей, в основном занимавшихся палом травы.

О скором введении особого противопожарного режима пока сообщили только власти Воронежской области. В Курской области такая возможность в конце марта обсуждалась, но конкретная дата не называлась. В Тамбовской области отдельные муниципалитеты, призывая жителей завершать уборку участков, утверждали о возможном введении режима в апреле. Пока что даже пожароопасный сезон (официально не накладывает жестких ограничений на граждан, но способствует более оперативному реагированию ведомств) официально открыт не во всех регионах Черноземья — только в Белгородской, Воронежской и Орловской областях.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), лесных пожаров в Черноземье, как и в других субъектах Центрального федерального округа, в 2023 году пока не зарегистрировано (как и годом ранее на эту же дату). Врио начальника «Авиалесоохраны» Дмитрий Селин на прошлой неделе пояснял, что в 2023 году на территории ЦФО усилится наземное патрулирование лесов: предусмотрено 270 дополнительных маршрутов (к прошлым 1,9 тыс.) протяженностью 22,2 тыс. км (всего ранее — 131,3 тыс.). Но авиационный мониторинг в Черноземье учреждение выполнять традиционно не будет, в отличие от более лесистых северных регионов округа.

Также «Авиалесоохрана» на прошлой неделе представила прогноз «повышенной вероятности превышения среднемноголетних значений пожарной опасности» в лесах регионов России. Он составляется на основании гидрометеорологических данных, данных долгосрочных прогнозов температуры и осадков и «многомерного корреляционного анализа». Согласно документу, повышенная опасность в апреле может угрожать лесам Воронежской и Тамбовской областей, а также юга Белгородской и Липецкой.

В мае «превышение среднемноголетних значений» опасности возможно в Курской и Орловской областях. В июне под угрозой, вероятно, окажутся Белгородская, Курская, Орловская области, а также запад Воронежской и Липецкой. В июле превышения показателей ожидаются на юго-востоке Воронежской и востоке Тамбовской области, в августе — в Белгородской, Курской областях и в южной части Воронежской. В сентябре регионы ЦФО в прогнозе не упоминаются вовсе. А в октябре в Черноземье сложности, по мнению «Авиалесоохраны», могут возникнуть на севере Курской и западе Орловской области. Впрочем, «вероятностный» прогноз корректируется ежемесячно.

В Гидрометцентре регионы Черноземья не назвали в числе наиболее опасных (с точки зрения природных пожаров) в начале апреля, но долгосрочных прогнозов не озвучивали.

Олег Мухин